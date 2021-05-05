Onu Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u olarak tanımıştık! Arşu Oş yıllar sonra ortaya çıktı

Ekmek Teknesi'nde Sonnur karakteriyle rol alan Arzu Oş'un yıllar içindeki değişimi şaşırttı. Bir mahallede yaşayan sıradan bir aile etrafında gelişen olayları ekrana taşıyan Ekmek Teknesi, bir döneme damgasını vuran dizilerin başında geldi. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisinde Fırıncı Nusret'in kızı Sonnur karakterini canlandıran Arzu Oş'un yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı.