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Onu Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u olarak tanımıştık! Arşu Oş yıllar sonra ortaya çıktı

Ekmek Teknesi'nde Sonnur karakteriyle rol alan Arzu Oş'un yıllar içindeki değişimi şaşırttı. Bir mahallede yaşayan sıradan bir aile etrafında gelişen olayları ekrana taşıyan Ekmek Teknesi, bir döneme damgasını vuran dizilerin başında geldi. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisinde Fırıncı Nusret'in kızı Sonnur karakterini canlandıran Arzu Oş'un yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 06:35
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Onu Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u olarak tanımıştık! Arşu Oş yıllar sonra ortaya çıktı

Bir mahallede yaşayan sıradan bir aile etrafında gelişen olayları ekrana taşıyan Ekmek Teknesi, bir döneme damgasını vuran dizilerin başında geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Onu Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u olarak tanımıştık! Arşu Oş yıllar sonra ortaya çıktı

İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizide Fırıncı Nusret'in kızı olan ve 'Bedava yaptık koş koş koş' cümlesini akıllara kazıyan Sonnur karakterini canlandıran Arzu Oş'un yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı.

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Onu Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u olarak tanımıştık! Arşu Oş yıllar sonra ortaya çıktı

Başta Ekmek Teknesi dizisinin yıldızları olmak üzere birçok merak edilen isimlerin değişimleri görenleri şaşırtıyor.

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Onu Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u olarak tanımıştık! Arşu Oş yıllar sonra ortaya çıktı

Baykut Badem - (Süha)

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Onu Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u olarak tanımıştık! Arşu Oş yıllar sonra ortaya çıktı

Eray Demirkol - (Naim)