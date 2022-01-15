Önder Öztarhan’dan Aslı Enver itirafı: İlk görüşte…

Son olarak Babil dizisiyle ekranda olan Aslı Enver, özel hayatıyla magazin gündemine oturdu. Uzun süredir hayatında kimse olmayan güzel oyuncu, aşk bombasıyla olay oldu. Enver'in iş insanı Önder Öztarhan'la birlikte olduğu ortaya çıktı. İlk açıklama Öztarhan'dan geldi. Birlikteliklerini açıklayan iş insanı, "İlk görüşte aşık oldum" dedi. İşte Önder Öztarhan'ın Aslı Enver'le ilgili açıklamaları...