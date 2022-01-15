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Önder Öztarhan’dan Aslı Enver itirafı: İlk görüşte…

Son olarak Babil dizisiyle ekranda olan Aslı Enver, özel hayatıyla magazin gündemine oturdu. Uzun süredir hayatında kimse olmayan güzel oyuncu, aşk bombasıyla olay oldu. Enver'in iş insanı Önder Öztarhan'la birlikte olduğu ortaya çıktı. İlk açıklama Öztarhan'dan geldi. Birlikteliklerini açıklayan iş insanı, "İlk görüşte aşık oldum" dedi. İşte Önder Öztarhan'ın Aslı Enver'le ilgili açıklamaları...

Giriş Tarihi: 15.01.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 13:05
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Önder Öztarhan’dan Aslı Enver itirafı: İlk görüşte…

Uzun süre aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, yeni aşk bombasıyla magazin gündemine oturdu. Güzel oyuncunun ünlü iş insanı Önder Öztarhan ile birliktelik yaşadığı ortaya çıktı.

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Önder Öztarhan’dan Aslı Enver itirafı: İlk görüşte…

EVİNİN ÖNÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Bir aydır birlikte oldukları öğrenilen Aslı Enver ile Önder Öztarhan'ın, görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları ortaya çıkmıştı.

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Önder Öztarhan’dan Aslı Enver itirafı: İlk görüşte…

Aralık ayının son günlerinde oyuncunun aracı, Öztarhan'ın evinin önünde kameralara takılmıştı. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin, yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylediği konuşuluyor.

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Önder Öztarhan’dan Aslı Enver itirafı: İlk görüşte…

AĞZINI BIÇAK AÇMADI

Ozan Doğulunun 50'nci yaş günü partisine katılan Öztarhan'a, Aslı Enver ile hakkında çıkan aşk haberleri soruldu. Ağzını bıçak açmayan iş insanı, sessiz sedasız asansöre binerek, partinin olduğu kata çıktı.

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Önder Öztarhan’dan Aslı Enver itirafı: İlk görüşte…

"İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDUM"

Son günlerde gündemden düşmeyen iş insanı, Esin Övet'in, Aslı Enver haberlerine ilişkin mesajına ise çarpıcı bir yanıt verdi.