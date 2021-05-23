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Haberler Galeri "Ölümün nefesi ensesinde, bıçak sırtı oldu" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı! Kefenini alıp mezara gidecek...

"Ölümün nefesi ensesinde, bıçak sırtı oldu" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı! Kefenini alıp mezara gidecek...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır Ali ve Didem'e yapılan suikast sonrasında ölüm haberleri ardı ardına gelmişti. Öfkeden çılgına dönen Haşmet, Radoların mekanını gidiyor ancak ölüm yakasına yapışıyor. Oğlundan gelecek haberi bekleyen Hızır artık her şeyi kaybetmek uğruna dahi olsa intikamını alacaktır. Façalı hanesi ise iki kayıbın acısını yaşamaktadır. Hal böyle olunca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı bekleniyor.

Giriş Tarihi: 23.05.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 15:59
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Ölümün nefesi ensesinde, bıçak sırtı oldu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı! Kefenini alıp mezara gidecek...

ATV'nin heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, sezon finali öncesinde bombaları patlatmaya devam ediyor. EDHO son bölümde; Hızır Ali ve Didem kumpasa düşürülerek vuruldu. Hastanede yaşam mücadelesini sürdüren Hızır Ali'den gelecek haber beklenirken, Didem onun kadar şanslı olmuyor. Ölüm haberi sonrasında Haşmet çılgına dönüyor. Radoların mekanını basan Haşmet Façalı ölüyor. Hızır Çakıbeyli ise bu kayıplar sonrasında artık gözünü karartmıştır. İlyas ve Alpaslan'da Volkan'ı öldürmek için planlarını devreye sokuyor. Dizinin hayranları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı için bekleyişini sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ölümün nefesi ensesinde, bıçak sırtı oldu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı! Kefenini alıp mezara gidecek...

DÜĞÜN SONRASI BASKIN

Hızır Ali ve Didem'in düğünden sonra vurulduğu bölümde heyecan ve hüzün doruklara çıktı. Kızının öldüğü haberini alan Haşmet Façalı, İshak ve Özcan aracılığıyla ele geçirilen mekanın krokilerini sayesinde bir anda Radoların mekanına gitti.

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Ölümün nefesi ensesinde, bıçak sırtı oldu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı! Kefenini alıp mezara gidecek...

HAŞMET FAÇALI ÖLÜYOR

Burada acı bir kayıp daha yaşandı. Kızının intikamı nedeniyle deliye dönen Haşmet, Volkan ve adamları tarafından vurularak öldürüldü. Haşmet Façalı rolüyle adından söz ettiren ve çok sevilen isimlerden olan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etti.

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Ölümün nefesi ensesinde, bıçak sırtı oldu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı! Kefenini alıp mezara gidecek...

DİDEM'DEN KAHREDEN HABER

Hızır Ali ve Didem Façalı'nın vurulması şok etkisi yaratmıştı. Didem karakteri diziden ayrıldı. Hızır Ali ölecek mi sorusunun yanıtı gelecek hafta yayınlanacak 196. yeni bölümde belli olacak.

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Ölümün nefesi ensesinde, bıçak sırtı oldu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı! Kefenini alıp mezara gidecek...

6. SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 6. sezonun sonu yaklaşıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 200. bölümüyle sezon finali yapacak.