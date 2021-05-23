"Ölümün nefesi ensesinde, bıçak sırtı oldu" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı! Kefenini alıp mezara gidecek...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır Ali ve Didem'e yapılan suikast sonrasında ölüm haberleri ardı ardına gelmişti. Öfkeden çılgına dönen Haşmet, Radoların mekanını gidiyor ancak ölüm yakasına yapışıyor. Oğlundan gelecek haberi bekleyen Hızır artık her şeyi kaybetmek uğruna dahi olsa intikamını alacaktır. Façalı hanesi ise iki kayıbın acısını yaşamaktadır. Hal böyle olunca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı bekleniyor.