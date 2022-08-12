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Haberler Galeri Nihat Doğan evlendi! Türkiye düğünündeki skandalı konuştu! Nihat Doğan’ın eşi Arzu kimdir? İşte tanışma hikayeleri…

Nihat Doğan evlendi! Türkiye düğünündeki skandalı konuştu! Nihat Doğan’ın eşi Arzu kimdir? İşte tanışma hikayeleri…

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ani evliliği magazin gündemine bomba gibi düştü. Ardından Nihat Doğan'ın düğünündeki maganda skandalı da günlerce konuşuldu. Doğan'ın baba olacağı gündeme bomba gibi düşerken eşi Arzu Doğan merak konusu oldu. Peki Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Nihat Doğan'ın eşiyle tanışma şekli oldukça dikkat çekti. Bakın Nihat Doğan eşiyle nasıl tanışmış? İşte tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 12.08.2022 13:18
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Nihat Doğan evlendi! Türkiye düğünündeki skandalı konuştu! Nihat Doğan’ın eşi Arzu kimdir? İşte tanışma hikayeleri…

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın hemen hemen 1 senedir beraber olduğu İranlı hayranıyla evlendiği ortaya çıktı. Aile arasında sade bir törenle evlenen Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın hayatı araştırılmaya başlandı. İşte, Nihat Doğan'ın İranlı eşi Arzu'nun hayatı, yaşı ve mesleği ile ilgili merak merak edilenler...

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Nihat Doğan evlendi! Türkiye düğünündeki skandalı konuştu! Nihat Doğan’ın eşi Arzu kimdir? İşte tanışma hikayeleri…

Nihat Doğan ve İranlı sevgilisi, aile arasında sade bir nikah töreniyle evlendi. Ünlü şarkıcının evlilik haberinin ardından "Nihat Doğan'ın İranlı eşi Arzu kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın hayatı hakkında bilinenler...

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Nihat Doğan evlendi! Türkiye düğünündeki skandalı konuştu! Nihat Doğan’ın eşi Arzu kimdir? İşte tanışma hikayeleri…
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Nihat Doğan evlendi! Türkiye düğünündeki skandalı konuştu! Nihat Doğan’ın eşi Arzu kimdir? İşte tanışma hikayeleri…

NİHAT DOĞAN'IN EŞİ İRANLI ARZU KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın eşi Arzu'nun şarkıcının hayranı olduğu ve İranlı olduğu biliniyor.

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Nihat Doğan evlendi! Türkiye düğünündeki skandalı konuştu! Nihat Doğan’ın eşi Arzu kimdir? İşte tanışma hikayeleri…

NİHAT DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nihat Doğan, 13 Şubat 1976 (42 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 15 yaşındayken babasını kaybeden Doğan, aile büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istedi ancak gitmek istemediğinden dolayı İstanbul'da kaldı. İstanbul Avcılar'da bir çay bahçesinde istek üzerine şarkı söyleyen Doğan, orada bulunan ve Almanya'da ikamet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Ancak Almanya'da istediği başarıyı yakalayamayacağını düşünüp yeniden Türkiye'ye döndü.