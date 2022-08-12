12 Ağustos 2022, Cuma
Nihat Doğan evlendi! Türkiye düğünündeki skandalı konuştu! Nihat Doğan’ın eşi Arzu kimdir? İşte tanışma hikayeleri…
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ani evliliği magazin gündemine bomba gibi düştü. Ardından Nihat Doğan'ın düğünündeki maganda skandalı da günlerce konuşuldu. Doğan'ın baba olacağı gündeme bomba gibi düşerken eşi Arzu Doğan merak konusu oldu. Peki Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Nihat Doğan'ın eşiyle tanışma şekli oldukça dikkat çekti. Bakın Nihat Doğan eşiyle nasıl tanışmış? İşte tüm ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 12.08.2022 13:18
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