Nihat Doğan boşanma sonrası ilk kez konuştu! Eşi Arzu Doğan'ı aldattı mı? Şaşırtan itiraf...

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, 2022 Ağustos ayında İranlı hayranı Arzu Doğan ile dünyaevine girmiş ve kısa bir süre sonra Badıkan adını verdikleri oğullarını kucağına almıştı. Ancak ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı aldıkları yönünde haberlerle gündeme gelmişti. Son olarak Nihat Doğan, boşanma ile biten evliliği ve aldatma iddialarına ilk kez cevap verdi.