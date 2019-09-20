Neslihan Atagül'ün kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

Son yıllara damga vuran Neslihan Atagül, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de dikkat çeken Neslihan Atagül, bu kez eşi Kadir Doğulu ile değil kardeşi ile sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Neslihan Atagül'ün kardeşini görenler çok şaşırdı. Neslihan Atagül'ün ağabeyi ile olan benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Neslihan Atagül'ün ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...