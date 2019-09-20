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Neslihan Atagül'ün kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

Son yıllara damga vuran Neslihan Atagül, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de dikkat çeken Neslihan Atagül, bu kez eşi Kadir Doğulu ile değil kardeşi ile sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Neslihan Atagül'ün kardeşini görenler çok şaşırdı. Neslihan Atagül'ün ağabeyi ile olan benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Neslihan Atagül'ün ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 17:47 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 17:47
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Neslihan Atagül'ün kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

Neslihan Atagül kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evliliği ile magazin gündeminden düşmeyen neslihan Atagül'ün kardeşini görenler çok şaşırdı. Birbirlerine olan benzerlikleri ile dikkat çeken abi - kardeşi görenler, "Neslihan'ın erkek versiyonu" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Neslihan Atagül ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

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Neslihan Atagül'ün kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

BURCU ESMERSOY

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Neslihan Atagül'ün kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

BURCU ESMERSOY VE KARDEŞİ MÜGE ESMERSOY

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Neslihan Atagül'ün kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

AZRA AKIN

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Neslihan Atagül'ün kardeşi herkesi şaşkına çevirdi

GÜRKAN UYGUN