Neslihan Atagül’e ihanet şoku! Kadir Doğulu ve eski rol arkadaşı Serra Arıtürk…

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu hakkındaki iddialar şoke etti. Yaz aylarında 'Aşkın Tarifi' dizisinde rol alan Doğulu'nun rol arkadaşı Serra Arıtürk ile görüntüleri olay olmuştu. İkilinin samimi halleri tepki çekerken Doğulu "Biri evli olduğunu hatırlatsın" yorumları gelmişti. Aylar sonra ise ihanet haberkeri yeniden gündeme geldi. Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre Kadir Doğulu 2016 senesinde hayatını birleştirdiği eşi Neslihan Atagül'ü rol arkadaşı Serra Arıtürk ile aldatıyor.