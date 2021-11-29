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Neslihan Atagül’e ihanet şoku! Kadir Doğulu ve eski rol arkadaşı Serra Arıtürk…

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu hakkındaki iddialar şoke etti. Yaz aylarında 'Aşkın Tarifi' dizisinde rol alan Doğulu'nun rol arkadaşı Serra Arıtürk ile görüntüleri olay olmuştu. İkilinin samimi halleri tepki çekerken Doğulu "Biri evli olduğunu hatırlatsın" yorumları gelmişti. Aylar sonra ise ihanet haberkeri yeniden gündeme geldi. Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre Kadir Doğulu 2016 senesinde hayatını birleştirdiği eşi Neslihan Atagül'ü rol arkadaşı Serra Arıtürk ile aldatıyor.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 13:10 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 13:14
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Neslihan Atagül’e ihanet şoku! Kadir Doğulu ve eski rol arkadaşı Serra Arıtürk…

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün evliliğinde kriz olduğu iddiası gündeme geldi.

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Neslihan Atagül’e ihanet şoku! Kadir Doğulu ve eski rol arkadaşı Serra Arıtürk…

Daha önce Aşkın Tarifi dizisinde ateşli sahneleriyle ve yan yana birbirlerinin gözlerine bakarak şarkı söyledikleri video ile çok konuşulan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün beraber olduğu iddia edildi.

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Neslihan Atagül’e ihanet şoku! Kadir Doğulu ve eski rol arkadaşı Serra Arıtürk…

Duyurduğu ölüm ve ayrılık haberlerinden dolayı magazin dünyasında 'felaket tellalı' lakabıyla tanınan ses sanatçısı Onur Akay, Kadir Doğulu'nun son dizisindeki rol arkadaşı Serra Arıtürk'le birlikte olduğunu iddia etti.

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Neslihan Atagül’e ihanet şoku! Kadir Doğulu ve eski rol arkadaşı Serra Arıtürk…

Akay açıklamasında "Serra ve Kadir 2 hafta ortadan kaybolmuş. Çok sıkıntılı dönemler yaşıyormuş Neslihan. Aldatma olayını Neslihan Atagül de öğrenmiş ve adeta yıkılmış.

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Neslihan Atagül’e ihanet şoku! Kadir Doğulu ve eski rol arkadaşı Serra Arıtürk…

Kulağıma gelen dedikodulara göre Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun yakın zamanda içerisinde boşanacağı yönünde bilgiler alıyorum" ifadelerini kullandı.