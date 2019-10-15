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Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu arasındaki şok gerçek! Meğer aralarında...

"Neslihan'a ilk görüşte çarpıldım" diyen Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül ile arasındaki fark ortaya çıktı. Sosyal medyadan aşklarını dolu dizgin yaşayan ünlü çift, yaptıkları paylaşımlarla sevenlerinden takdir toplamaya da devam ediyor. Fatih Harbiye dizisinin setinde başlayan Neslihan Atagül - Kadir Doğulu aşkı, 2016 yılında evlilik ile tamamlanmıştı. 3 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ikilinin hayranları, sosyal medyadan anbean takipteler. Özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aralarındaki boy farkıyla dikkat çekti. İşte sevenleri tarafından mercek altına alınan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu ile birlikte bir çok ünlünün gerçek boyları.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 16:51
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Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu arasındaki şok gerçek! Meğer aralarında...

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu takibe alan sevenleri aralarındaki boy farkını merak etti. rol aldıkları dizilerden ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardan aralarında boy farkı yokmuş gibi duran Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun gerçekleri ortaya çıktı. İşte Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti ile birlikte bir çok ünlünün gerçek boyları.

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Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu arasındaki şok gerçek! Meğer aralarında...

EMRE AYDIN - 170 CM

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Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu arasındaki şok gerçek! Meğer aralarında...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - 185 CM

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Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu arasındaki şok gerçek! Meğer aralarında...

SİBEL CAN - 165 CM

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Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu arasındaki şok gerçek! Meğer aralarında...

YUSUF ÇİM - 188 CM