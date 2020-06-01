ANA SAYFA
Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı’ya eski sevgilisinden ağır suçlama: Çocuğunu mağdur ediyor
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında oyuncu Naz Elmas'la nikah masasına oturan Erol Özmandıracı'ya kızının annesi Merve Nur Başbuğ'dan ağır suçlamalar geldi. Erol Özmandıracı ile yaklaşık 5 yıl ilişki yaşayan ve bu ilişkiden bir kız çocuğu sahibi olan Başbuğ, Özmandıracı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kızıyla ilgilenmediğini söyleyen Başbuğ, "Varlıklı bir işadamı olmasına rağmen bez parası bile vermedi" dedi.
Giriş Tarihi: 01.06.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 11:36
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7