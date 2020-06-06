Erol Özmandıracı eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ'dan şikayetçi oldu: Beni çocuğumla tehdit ediyor

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında oyuncu Naz Elmas'la nikah masasına oturan Erol Özmandıracı'ya kızının annesi Merve Nur Başbuğ'dan ağır suçlamalar gelmiş ve ikili mahkemelik olmuştu. Başbuğ, Özmandıracı'nın kızıyla ilgilenmediğini söylemiş ve ardından çocuğuyla kişisel ilişki kurması için mahkemeye başvurmuştu. Erol Özmandıracı'dan karşı hamle geldi.

Giriş Tarihi: 06.06.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 12:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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