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Haberler Galeri Erol Özmandıracı eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ'dan şikayetçi oldu: Beni çocuğumla tehdit ediyor

Erol Özmandıracı eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ'dan şikayetçi oldu: Beni çocuğumla tehdit ediyor

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında oyuncu Naz Elmas'la nikah masasına oturan Erol Özmandıracı'ya kızının annesi Merve Nur Başbuğ'dan ağır suçlamalar gelmiş ve ikili mahkemelik olmuştu. Başbuğ, Özmandıracı'nın kızıyla ilgilenmediğini söylemiş ve ardından çocuğuyla kişisel ilişki kurması için mahkemeye başvurmuştu. Erol Özmandıracı'dan karşı hamle geldi.

Giriş Tarihi: 06.06.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 12:01
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Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı eski sevgilisinden şikayetçi oldu: Beni çocuğumla tehdit ediyor
Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı eski sevgilisinden şikayetçi oldu: Beni çocuğumla tehdit ediyor GALERİ DEVAM EDİYOR

Merve Nur Başbuğ, çocuğunun babası Erol Özmandıracı'ya kızıyla kişisel ilişki kurması için dava açmış, ardından işadamının şahsına yönelik ithamlarda bulunduğunu öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı eski sevgilisinden şikayetçi oldu: Beni çocuğumla tehdit ediyor
Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı eski sevgilisinden şikayetçi oldu: Beni çocuğumla tehdit ediyor

Erol Özmandıracı da bunun üzerine Merve Nur Başbuğ'dan korunmak için mahkemeye başvurdu.

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Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı eski sevgilisinden şikayetçi oldu: Beni çocuğumla tehdit ediyor
Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı eski sevgilisinden şikayetçi oldu: Beni çocuğumla tehdit ediyor

İşadamı, Merve Nur Başbuğ'un kendisini çocuğunu göstermemekle tehdit ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürdü.

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Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı eski sevgilisinden şikayetçi oldu: Beni çocuğumla tehdit ediyor
Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı eski sevgilisinden şikayetçi oldu: Beni çocuğumla tehdit ediyor

Mahkemeye sunduğu dilekçede Özmandıracı, "Başbuğ, evliliğimi kabullenememiştir. Öfke kontrolü ve alkol problemiyle sıklıkla sinir krizi geçirmektedir. Korunma kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.

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Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı eski sevgilisinden şikayetçi oldu: Beni çocuğumla tehdit ediyor
Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı eski sevgilisinden şikayetçi oldu: Beni çocuğumla tehdit ediyor

Merve Nur Başbuğ'un Erol Özmandıracı'ya açtığı tedbir nafakası davasında da mahkeme Özmandıracı'nın aylık 2 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi.