Naim filminde Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran oyuncu kimdir? Van Eck nereli, kaç yaşında?

Tüm zamanların en iyi haltercisi olarak bilinen 'Cep Herkülü' lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun hayatı beyaz perdeye aktarıldı. Başarıları ve rekorları ile Türk Bayrağı'nı onlarca kez göndere çektirerek ülkemize büyük gururlar yaşatan Süleymanoğlu'nun hayat hikayesi oldukça dramatik. Dün beyaz perdeye aktarılan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi izleyici akınına uğradı. Film büyük beğeni toplarken, Naim Süleymanoğlu'na hayat veren Van Eck gecenin konusu oldu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra Naim Süleymanoğlu'na benzerliği ile dikkat çeken oyuncunun hayatı yoğun şekilde araştırılırken, en çok nereli olduğu merak edildi. Peki, Van Eck kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Van Eck ve memleketi merak edilen diğer ünlülere dair bilgiler...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 13:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





