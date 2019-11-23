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Naim filminde Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran oyuncu kimdir? Van Eck nereli, kaç yaşında?

Tüm zamanların en iyi haltercisi olarak bilinen 'Cep Herkülü' lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun hayatı beyaz perdeye aktarıldı. Başarıları ve rekorları ile Türk Bayrağı'nı onlarca kez göndere çektirerek ülkemize büyük gururlar yaşatan Süleymanoğlu'nun hayat hikayesi oldukça dramatik. Dün beyaz perdeye aktarılan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi izleyici akınına uğradı. Film büyük beğeni toplarken, Naim Süleymanoğlu'na hayat veren Van Eck gecenin konusu oldu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra Naim Süleymanoğlu'na benzerliği ile dikkat çeken oyuncunun hayatı yoğun şekilde araştırılırken, en çok nereli olduğu merak edildi. Peki, Van Eck kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Van Eck ve memleketi merak edilen diğer ünlülere dair bilgiler...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 13:05
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Naim filminde Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran oyuncu kimdir? Van Eck nereli, kaç yaşında?

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi 22 Kasım Cuma günü vizyona girdi. Uzun zamandır heyecanla beklenen filme ilgi tahmin edildiği gibi çok büyük oldu. Tam not alan filmde Naim Süleymanoğlu'na hayat veren oyuncu günün konusu oldu. Van Eck, Naim Süleymanoğlu'na benzerliği ve rolü ile dikkatleri üzerine çekerken, filmden çıkanlar oyuncunun hayatına dair bilgileri araştırmaya başladı. Özellikle de Van Eck'in nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Van Eck kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

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Naim filminde Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran oyuncu kimdir? Van Eck nereli, kaç yaşında?

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ VİZYONDA

Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı film, 22 Kasım'da sinemaseverlerle buluştu.

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Naim filminde Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran oyuncu kimdir? Van Eck nereli, kaç yaşında?

Filmde usta haltercinin babası Süleyman Süleymanoğlu'nu Yetkin Dikinciler, annesi Hatice Süleymanoğlu'nu Selen Öztürk, halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu dünya spor arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri'yi ise Gürkan Uygun oynuyor.

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Naim filminde Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran oyuncu kimdir? Van Eck nereli, kaç yaşında?

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NA VAN ECK HAYAT VERİYOR

Rekorların adamı Naim Süleymanoğlu'na benzerliği ile dikkat çeken oyuncu Van Eck gecenin öne çıkanı oldu. Oyuncunun başarılı performansı büyük beğeni topladı. Van Eck'in performansı sosyal medyada da gecenin konuları arasında yer aldı. Peki, Van Eck kimdir?

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Naim filminde Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran oyuncu kimdir? Van Eck nereli, kaç yaşında?

VAN ECK KİMDİR?
2017 yapımı Onur Saylak'ın senaryosunu yazdığı filmi Daha'daki Gaza rolünü oynayan Van Eck, bu performansından dolayı 24. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülü başta olmak üzere pek çok ödül aldı.