Müge Anlı'daki avukat Rahmi Bey kimdir? İşte Müge Anlı ile ATV'de ekranlara çıkan avukat hakkındaki gerçekler

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki avukat Rahmi Özkan, milyonların dikkatini çekti. Tavırları ve Müge Anlı ile uyumuyla dikkat çeken avukat Rahmi Özkan, büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Programda Müge Anlı'ya gerek görüşleriyle gerek hukuk alanındaki bilgisiyle yardımcı olan avukat Rahmi Özkan'ın özel hayatı merak konusu oldu. Peki Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan kimdir? İşte merak edilen gerçekler...