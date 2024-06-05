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Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu! Mehmet Ali Özdemir cinayetinde gözaltı kararı! Aylar sonra...

Müge Anlı'da aranan ve cesedi bulunan Mehmet Ali Özdemir cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. 3 çocuk babası, 41 yaşındaki adamın cesedinin yanında meyveler bulunmuştu. İntihar süsü verilerek öldürüldüğü üzerinde durulurken cenazenin bulunduğu noktada ekipler detaylı inceleme yapmıştı. Müge Anlı bugünkü yayınında konuya ilişkin açıklama yaptı. Genç adamın intihara mı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılırken, o kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 12:01
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Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu! Mehmet Ali Özdemir cinayetinde gözaltı kararı! Aylar sonra...

Hatay'ın Antakya ilçesinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi konunun akıbeti için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istemişti.

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Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu! Mehmet Ali Özdemir cinayetinde gözaltı kararı! Aylar sonra...

Şüpheli kaybın 3. haftasında acı haber geldi. Mehmet Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı. Genç adamın intihara mı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırıldı. Gözler eş Meryem'in üzerindeydi.

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Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu! Mehmet Ali Özdemir cinayetinde gözaltı kararı! Aylar sonra...

Müge Anlı üzer haberi canlı yayında duyurdu. Önce arabasıyla birlikte kaybolan Özdemir'in aracında sürtünme ve kan izine rastlandı. Sonrada aracından 750 metre uzağında bir çalıların dibinde cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin bulunduğu yerde havuç, elma gibi sebze ve meyvelerin konulmuş olması kafalarda soru işareti bıraktı.

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Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu! Mehmet Ali Özdemir cinayetinde gözaltı kararı! Aylar sonra...

Eşi Mehmet Ali Özdemir ile sık sık sorunlar yaşadığı ortaya çıkan Meryem'in olay gününe dair yaptığı çelişkili açıklamalar dikkat çekmişti.

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Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu! Mehmet Ali Özdemir cinayetinde gözaltı kararı! Aylar sonra...

Anlı bugünkü yayınında bir son dakika gelişmesini duyurdu.