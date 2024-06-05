Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu! Mehmet Ali Özdemir cinayetinde gözaltı kararı! Aylar sonra...

Müge Anlı'da aranan ve cesedi bulunan Mehmet Ali Özdemir cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. 3 çocuk babası, 41 yaşındaki adamın cesedinin yanında meyveler bulunmuştu. İntihar süsü verilerek öldürüldüğü üzerinde durulurken cenazenin bulunduğu noktada ekipler detaylı inceleme yapmıştı. Müge Anlı bugünkü yayınında konuya ilişkin açıklama yaptı. Genç adamın intihara mı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılırken, o kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. İşte haberin detayları...