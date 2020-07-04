Müge Anlı’da araştırılan İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili tüm köy sorguya alındı!

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni evine 6-7 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunmuştu. Acı haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan İkranur'un ölümüyle ilgili ailesi ve köy halkından kan donduran iddialar gelmişti. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan baba Serdar Tirsi, İkranur'un konuşacağı için öldürülmüş olabileceğini öne sürmesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Cinayetin aydınlatılması için tüm köy sorguya alındı. İşte İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili yaşanan yeni gelişmeler...