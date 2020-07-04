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Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili tüm köy sorguya alındı!

Müge Anlı’da araştırılan İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili tüm köy sorguya alındı!

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni evine 6-7 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunmuştu. Acı haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan İkranur'un ölümüyle ilgili ailesi ve köy halkından kan donduran iddialar gelmişti. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan baba Serdar Tirsi, İkranur'un konuşacağı için öldürülmüş olabileceğini öne sürmesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Cinayetin aydınlatılması için tüm köy sorguya alındı. İşte İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili yaşanan yeni gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.07.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 18:44
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Müge Anlı’da araştırılan İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili tüm köy sorguya alındı!

İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede, 27 Haziran'da, 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. İkranur Tirsi geri dönmeyince, 2 çocuk durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını ulaşamadı, jandarma ekiplerine bildirdi.

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Müge Anlı’da araştırılan İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili tüm köy sorguya alındı!

Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur'un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde salı günü cansız bedeni bulundu. İkranur'un cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işleminin ardından İkranur toprağa verildi.

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Müge Anlı’da araştırılan İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili tüm köy sorguya alındı!

KÖYDE HERKESİN İFADESİNE BAŞVURULUYOR

İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan çok yönlü soruşturma ise sürdürülüyor. İlk tespitlere göre, travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak.

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Müge Anlı’da araştırılan İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili tüm köy sorguya alındı!

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip, titiz bir çalışma yürütüyor. Küçük kızın kaybolduğu ev ile cansız bedeninin bulunduğu kuş uçuşu 1 kilometre olan 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi civarında çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, boş evlere girerek olası delil araması gerçekleştiriyor.

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Müge Anlı’da araştırılan İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili tüm köy sorguya alındı!

Olay mahalline yakın patika yolları da tarayan JASAT ekipleri, köydeki herkesin ifadesine başvuruyor, şüpheli bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıklarını belirlemeye çalışıyor.