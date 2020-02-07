Müge Anlı neden avukat oldu? Müge Anlı hangi okulu bitirdi? İşte, Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek…

ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, hakkında çıkan yeni gerçekle birlikte şaşırttı. Hafta içi her gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözülmesi zor birçok vakayı çözüme kavuşturan, kayıp kişileri bulan Müge Anlı, iş hayatının yanı sıra eğitim hayatına da ağırlık veriyor. Hukuk fakültesine kaydını yaptıran Anlı, eğitimi başarıyla tamamladı ve avukat olarak mezun oldu. Peki, Müge Anlı hangi okulu bitirdi? Müge Anlı neden avukat oldu? İşte, ünlü sunucu Müge Anlı hakkında merak edilen bilgiler…