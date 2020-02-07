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Müge Anlı neden avukat oldu? Müge Anlı hangi okulu bitirdi? İşte, Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek…

ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, hakkında çıkan yeni gerçekle birlikte şaşırttı. Hafta içi her gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözülmesi zor birçok vakayı çözüme kavuşturan, kayıp kişileri bulan Müge Anlı, iş hayatının yanı sıra eğitim hayatına da ağırlık veriyor. Hukuk fakültesine kaydını yaptıran Anlı, eğitimi başarıyla tamamladı ve avukat olarak mezun oldu. Peki, Müge Anlı hangi okulu bitirdi? Müge Anlı neden avukat oldu? İşte, ünlü sunucu Müge Anlı hakkında merak edilen bilgiler…

Giriş Tarihi: 07.02.2020 23:32 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 23:32
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Müge Anlı neden avukat oldu? Müge Anlı hangi okulu bitirdi? İşte, Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek…

Ünlü sunucu Müge Anlı, kayıp ve suçluların bulunmasını aydınlatırken eğitim hayatında da ilerlemeye devam ediyor. Sevenleri tarafından hayatı merak edilen Müge Anlı'nın hukuk okuduğu öğrenildi. Peki, Müge Anlı neden avukat oldu? Müge Anlı hangi okulu bitirdi?

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Müge Anlı neden avukat oldu? Müge Anlı hangi okulu bitirdi? İşte, Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek…

Müge Anlı'nın okuduğu okul da merak konusu oldu. İşte Müge Anlı ve ünlülerin okuduğu okullar ve bölümleri...

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Müge Anlı neden avukat oldu? Müge Anlı hangi okulu bitirdi? İşte, Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek…

Pınar Altuğ - Saint Benoit Fransız Lisesi'nde okumuş ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girmiş.

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Müge Anlı neden avukat oldu? Müge Anlı hangi okulu bitirdi? İşte, Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek…

Kenan İmirzalıoğlu – Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü

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Müge Anlı neden avukat oldu? Müge Anlı hangi okulu bitirdi? İşte, Müge Anlı hakkında şaşırtan gerçek…

Bensu Soral - Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi' Grafik