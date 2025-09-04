04 Eylül 2025, Perşembe
Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Birol Dovanbek'in eşinin feryadı yürek yaktı
Otel odasında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Birol Dovanbek ölümü hakkında detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şüphelerin odağındaki baba oğluyla herhangi bir kavga yaşamadığını söylerken, genç adamın eşi canlı yayında feryat etti. Müge Anlı da gözyaşlarını tutamazken, Birol'un sağ çıkamadığı otel odasında yapılan tespitler cinayet iddialarını güçlendirdi.
Giriş Tarihi: 04.09.2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:52