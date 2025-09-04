04 Eylül 2025, Perşembe

Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Birol Dovanbek'in eşinin feryadı yürek yaktı

Otel odasında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Birol Dovanbek ölümü hakkında detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şüphelerin odağındaki baba oğluyla herhangi bir kavga yaşamadığını söylerken, genç adamın eşi canlı yayında feryat etti. Müge Anlı da gözyaşlarını tutamazken, Birol'un sağ çıkamadığı otel odasında yapılan tespitler cinayet iddialarını güçlendirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:52
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, gündemine gelen cinayet olayıyla ilgili detaylar gün yüzüne çıkıyor. 27 yaşındaki Birol Dovanbek, 12 Ağustos'ta Yozgat'ta babasıyla kaldığı otel odasında ölü bulunmuştu.

Müge Anlı'da detaylar gün yüzüne çıkarken, cenazeye katılmayan baba Cemal Dovanbek'in yayın esnasında çelişkili ifadeleri şüpheleri üzerine çekti.

Olay günü Birol'un babasıyla birlikte otele giriş yaptığı, ertesi sabah ise odada yerde hareketsiz şekilde bulunduğu belirtildi. Anne Birsel Çirkinköse ise eski eşini oğlunun ölümünden sorumlu tutarak ağır suçlamalarda bulundu ve canlı yayında yüzleşme talebini dile getirdi.

Şüpheli ölüm dosyasında en dikkat çeken ayrıntılardan biri, baba Cemal Dovanbek'in oğlunun cenazesine katılmaması oldu. Bu durum, anne ve gelinin ortaya attığı iddiaları güçlendirirken, soru işaretlerini de artırdı. Ayrıca Birol'un epilepsi hastası olduğu ve ilaçlarını düzenli kullandığı bilinirken, babanın "ilaç kavgası" gerekçesiyle tartışma çıktığını öne sürmesi, iddiaları çelişkili hale getirdi.

Acılı annenin iddialarını güçlendiren raporda ise, otel odasının duvarlarında kan izlerine rastlandığı, Birol Dovanbek'in vücudunda darp izleri ve künt travmaya bağlı yaralar bulunduğu ifade edildi. Ayrıca odada çok sayıda ilaca ulaşıldığı ve tespitlerin savcılığa iletildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayını, duygusal anlara sahne oldu.

"TUTUKLU YARGILANMASINI İSTİYORUM"

Baba Cemal'den hiçbir itiraf gelmezken, Birol'un eşi yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Eşimi benden kopardı, sonra Allah'ın adaletine, sonra sizin adaletinize güveniyorum. Benim sevdiğim adamı benden aldı, iki çocuğum ortada kaldı. Bu adamın tutuklu yargılanmasını istiyorum. Çocuklarımla ortada kaldım. 5 senedir evliyim, bu adam yüzünden gün yüzü görmedim.

Eşimin katilini bulmaya geldim, özel gereksinimli bir çocuğum var, 20 günlük bebeğim var. Benim yaşadığımı Allah düşmanıma yaşatmasın. 1 hafta içinde hem ölümü hem doğumu yaşadım"

Bu sözler karşısında Müge Anlı da gözyaşlarını tutamadı.

BABASI İLE KALDIĞI OTELDE CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

Öte yandan, Birol Dovanbek'in şüpheli ölümüyle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Olayın yaşandığı otelden canlı yayın yapan muhabir Hüseyin Coşkun, dikkat çeken detayları aktardı.

YATAĞIN ÜZERİNE MERAL SEHPA BULUNDU

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Birol Dovanbek sırt üstü yatarken başının yanında bir ilaç kutusu bulundu, kafasında morluklar vardı ve yattığı yatağın üzerinde metal bir sehpa yer alıyordu.

Ancak baba Cemal Dovanbek, bu iddialara karşı çıkarak, sehpanın yatağın üzerinde olmadığını öne sürdü.

CEMAL'İN KULLANDIĞI İLAÇLARLA İLGİLİ ŞAİBELER!

Ayrıca, stüdyoda, özel bir tıp merkezinden reçete yoluyla temin edildiği iddia edilen ve aile tarafından kullanıldığı söylenen ilaç detayı dikkat çekti. Cemal Dovanbek kendisinin ve ailesinin aynı doktordan reçete usulüyle ilaç alındığını ve bu ilaca bağımlı olduğunu anlattı.

Müge Anlı, Mızrak Köse ve Cemal Dovanbek'in reçete ile istedikleri ilaçları alabildikleri açıklamaları üzerine, "Siz böyle konuşuyorsunuz ama bir sistem var bu ülkede. Sanki biz başka ülkede yaşıyoruz. Nasıl size reçete yazıyorlar. Siz doktorları zan altına bırakıyorsunuz. Oğlunuza da size de aynı ilaçlar verildiyse bu büyük suç. Sağlık bakanlığı eğer böyle bir şey varsa bunu araştıracaktır." ifadelerini kullandı.

