20 Haziran 2022, Pazartesi
Müge Anlı evlenecek mi, kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı?
Müge Anlı evlenecek mi? Sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, bugünkü programda müjdeli haberi duyurdu. En çok izlenen TV programlarının sunucularından Müge Anlı'nın canlı yayındaki açıklamalarının ardından evlenip evlenmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, Müge Anlı evlenecek mi, kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.06.2022 15:20
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11