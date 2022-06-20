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Müge Anlı evlenecek mi, kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı?

Müge Anlı evlenecek mi? Sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, bugünkü programda müjdeli haberi duyurdu. En çok izlenen TV programlarının sunucularından Müge Anlı'nın canlı yayındaki açıklamalarının ardından evlenip evlenmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, Müge Anlı evlenecek mi, kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2022 15:20
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Müge Anlı evlenecek mi, kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı?

Müge Anlı evlenecek mi, kiminle evleniyor? Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu gazeteci Müge Anlı, bugünkü canlı yayın programında evleneceğini duyurdu. Yıllardır atv ekranlarında yer alan Müge Anlı'nın açıklamaları sonrası kiminle evleneceği araştırılmaya başlandı. Peki, Müge Anlı evlenecek mi, kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı evlenecek mi, kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı?

MÜGE ANLI EVLENECEK Mİ, KİMİNLE EVLENİYOR?

Müge Anlı, 20 Haziran 2022 tarihli programda evleneceğini söyledi. Yeni sezona evli gireceğini söyleyen Müge Anlı, hayatını Şinası Yüzbaşıoğlu ile birleştireceğini açıkladı.

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Müge Anlı evlenecek mi, kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı?

MÜGE ANLI'NIN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Müge Anlı 20 Haziran Pazartesi tarihli canlı yayınında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini şu sözlerle duyurdu:

"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!

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Müge Anlı evlenecek mi, kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı?

Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde midafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

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Müge Anlı evlenecek mi, kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı?

(Stüdyoda alışlar yükseliyor) Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim."