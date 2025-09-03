Müge Anlı Birol Dovanbek olayı: Otel odasında nasıl öldü? Olay gecesini anlattı

03 Eylül 2025, Çarşamba

Babasıyla kaldığı otelde ölü bulunan Birol Dovanbek'in şüpheli ölümü, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılmaya devam ediyor. Genç adamın ölümüyle ilgili soru işaretleri artarken, baba Cemal Dovanbek'in cenazeye katılmaması şüpheleri daha da artırdı. Bugünkü yayına katılan ve baba-oğulun tartışmasına tanıklık ettiğini iddia eden Mızrak Köse, olay gecesine dair çarpıcı ifadeler verdi.

Giriş Tarihi: 03.09.2025 12:48 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:48
Yozgat'ta yaşanan şüpheli ölüm vakası, Müge Anlı'nın programında gündeme damga vurdu. 27 yaşındaki Birol Dovanbek, 12 Ağustos'ta babasıyla konakladığı otel odasında ölü bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, genç adamın eşi ve annesi yaşananları aydınlatmak için Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı.

Programda yeni detaylar gün yüzüne çıkarken, cenazeye katılmayan baba Cemal Dovanbek'in yayın sırasındaki çelişkili ifadeleri şüpheleri daha da artırdı.

BABASI ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Birol Dovanbek'in yakınları Özgül Dovanbek ve anne Birsel Çirkinköse'nin iddiasına göre, Birol Dovanbek babası Cemal Dovanbek tarafından öldürüldü. Olay günü Birol'un babasıyla birlikte otele giriş yaptığı, ertesi sabah ise odada yerde hareketsiz şekilde bulunduğu belirtildi. Anne Birsel Çirkinköse ise eski eşini oğlunun ölümünden sorumlu tutarak ağır suçlamalarda bulundu ve canlı yayında yüzleşme talebini dile getirdi.

ŞÜPHELERİ ARTIRAN DETAYLAR

Şüpheli ölüm dosyasında en dikkat çeken ayrıntılardan biri, baba Cemal Dovanbek'in oğlunun cenazesine katılmaması oldu. Bu durum, anne ve gelinin ortaya attığı iddiaları güçlendirirken, soru işaretlerini de artırdı. Ayrıca Birol'un epilepsi hastası olduğu ve ilaçlarını düzenli kullandığı bilinirken, babanın "ilaç kavgası" gerekçesiyle tartışma çıktığını öne sürmesi, çelişkili bir detay olarak öne çıktı.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİ BULUNDU

Acılı annenin iddialarını güçlendiren raporda, otel odasının duvarlarında kan izlerine rastlandığı, Birol Dovanbek'in vücudunda darp izleri ve künt travmaya bağlı yaralar bulunduğu aktarıldı. Ayrıca odada çok sayıda ilaca ulaşıldığı ve tespitlerin savcılığa iletildiği ifade edildi. Müge Anlı'nın programında dile getirilen bilgilere göre Cemal Dovanbek'in olay günü madde etkisi altında olabileceği öne sürüldü.

"ODA DARMADAĞINDI, HER YER DAĞILMIŞTI"

Bugün ise, canlı yayına katılan Mızrak Köse isimli kişi, olay gecesine dair çarpıcı detaylar paylaştı.

Otel odasında o gece Birol ve Cemal Dovanbek ile birlikte kalan Köse, Cemal Dovanbek'in ağlama sesleriyle uyandığını ve odaya geldiğinde gördüklerinin adeta bir savaş alanını andırdığını söyledi. Mızrak Köse, "Oda darmadağındı, her yer dağılmıştı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan şüpheli baba Cemal Dovanbek'in suratının mosmor olduğunu ifade etti.

Müge Anlı, canlı yayında Cemal Dovanbek'in söylemlerindeki tutarsızlıklara dikkat çekerek, Birol'un kafasındaki kırıkların düşme sonucu değil, bir cisimle darp edilerek oluştuğunu vurguladı. Anlı'nın açıklaması şu şekilde:

"Birol ilk normaldi, sonra telefonla konuştu, sinirli olarak geldi. Kafatasındaki kırık yere düşmekle olmaz, bir cisimle vurulmuş. Sizin oğlunuza biri vurmuş, sizin oğlunuzun kafası içine çökmüş. Siz ölüm uykusuna mı yattınız?"

"SEN PANCAR GÖMMEDİN OĞLUNU GÖMDÜN"

Birol'un eşi Özgül Dovanbek ise babanın olayları çarpıttığını ve Birol'u kendisinin öldürdüğünü, darp izlerini ise açıklayamadığını belirterek, "Sen pancar gömmedin oğlunu gömdün" dedi.

Öte yandan baba Cemal Dovanbek, olay gecesi oğlunun çok fazla ilaç aldığını ve ağzının kenarlarından akan salyaları temizlediğini anlattı. Oğlunun ölümünü ilk duyduğunda kalp krizi geçirmiş olabileceğini düşündüğünü ifade etti.