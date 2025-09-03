03 Eylül 2025, Çarşamba
Müge Anlı Birol Dovanbek olayı: Otel odasında nasıl öldü? Olay gecesini anlattı
Babasıyla kaldığı otelde ölü bulunan Birol Dovanbek'in şüpheli ölümü, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılmaya devam ediyor. Genç adamın ölümüyle ilgili soru işaretleri artarken, baba Cemal Dovanbek'in cenazeye katılmaması şüpheleri daha da artırdı. Bugünkü yayına katılan ve baba-oğulun tartışmasına tanıklık ettiğini iddia eden Mızrak Köse, olay gecesine dair çarpıcı ifadeler verdi.
