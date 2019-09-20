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Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisi ile herkesi şaşkına çevirdi!

atv ekranlarında cuma akşamları yayınlanan ve reyting rekorları kıran Hercai dizisinin oyuncuları hayranları tarafından merak ediliyor. Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterini canlandıran Akın Akınözü tüm dikkatleri üstüne toplamayı başardı. Gösterdiği başarılı performansla herkesin dikkatini çekmeyi başaran ve hayran sayısını arttıran Akın Akınözü ile ilgili merak edilenlere internette cevap arandı. Hercai yeni sezon ne zaman? Soruları merak edilirken dizinin başarılı oyuncusu ile ilgili de hayranlarının merakları sürüyor. Akın Akınözü nereli? Akın Akınözü kaç yaşlarında? şeklinde sorular haricinde Akın Akınözü 'nün sevgilisi de merak ediliyor. Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. . .

Giriş Tarihi: 20.09.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 15:54
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Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisi ile herkesi şaşkına çevirdi!

Hercai oyuncusu Akın Akınözü oyunculuğu ile herkesi ekran başına kilitlemeyi başardı. ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü sevgilisini sete çağırdı. İşte herkesi şaşkına çeviren Akın Akınözü ve sevgilisi...

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Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisi ile herkesi şaşkına çevirdi!

Oynadıkları projelerde bambaşka insanlarla görülüp yakıştırılıyorlar ama özel hayatlarında kalpleri başkalarıyla dolu. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri.

Oyuncu Nergis Öztürk'ün kiminle evli olduğunu biliyor musunuz?

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Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisi ile herkesi şaşkına çevirdi!

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş'la evli ve bir çocuk annesi.

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Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisi ile herkesi şaşkına çevirdi!

Yıldıray Şahinler'in eşi ve çocuğu.

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Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisi ile herkesi şaşkına çevirdi!