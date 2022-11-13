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Mina Derman’dan Ben Bu Cihana Sığmazam itirafı: Kendimi çaresiz hissettim

Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Suna karakterine hayat veren Mina Derman samimi açıklamalar yaptı. Dizide Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Cezayir'in kızına hayat veren Derman, yer aldığı kaçırılma sahnesi için şöyle konuştu. Çekimler sırasında çok keyif aldığını söyleyen güzel oyuncu, "Fiziksel zorlukları dışında çekimlerde çok keyif aldım ve farklı duygular deneyimledim. Suna'yı düşünerek 'Hayatımda hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim' dedim." İfadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.11.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 11:44
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Mina Derman’dan Ben Bu Cihana Sığmazam itirafı: Kendimi çaresiz hissettim

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncusu Mina Derman, ailesinin dizideki gözü yaşlı sahnelerinden etkilendiğini söyledi: "Ailem sete gidip geldiğime tanık olsa da, beni ekranda ağlarken gördüklerinde çok üzülüyorlar"

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Mina Derman’dan Ben Bu Cihana Sığmazam itirafı: Kendimi çaresiz hissettim

Mina Derman, atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sğmazam'ın genç yıldızı. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Cezayir Türk'ün kızı Suna karakterini izleyiciyle buluşturan Derman, ilk kez aksiyonu bol bir işte rol alıyor. Dizinin ilk bölümünde zorlu bir kaçırılma sahnesinde oynadı, babasız büyümüş Suna'yı canlandırırken gözü hep yaşlıydı. Genç oyuncuyla bir araya geldik, oyunculuk serüvenini ve diziyi konuştuk.

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Mina Derman’dan Ben Bu Cihana Sığmazam itirafı: Kendimi çaresiz hissettim

BBCS'de canlandırdığınız Suna'nın ilginç bir hayat hikayesi var. Babaları onları korumak için gidiyor ve başka bir hayat kuruyor. Sonra bir gün karşılarına çıkıyor. Suna'nın yerine koyduğunuzda kendinizi, neler düşünüyorsunuz onun yaşadıkları için?

Kız çocukları için babaları çok önemlidir, benim için de öyle. Çoğu sahnede kendi babamla ilişkimden yola çıkıyorum duygumu bulmak için. Suna babasını hayatı boyunca hiç görmemiş, herkesten dinlemiş, kafasında yaşatmış bunca yıl... Bir gün ansızın çıkıp gelene kadar. Babasının başka bir hayat kurmuş olması, başka bir eşi hatta çocuğu olması gerçeğiyle karşı karşıya kalıyor. Epey zorluk yaşamasına rağmen alıştı ve kabul etti bu durumu. Herkes bu değişime Suna kadar kolay adapte olamazdı, ben kendimi düşününce, olamazdım herhalde diyorum...

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Mina Derman’dan Ben Bu Cihana Sığmazam itirafı: Kendimi çaresiz hissettim

KENDİMİ ÇARESİZ HİSSETTİM

Dizinin ilk bölümünde kaçırılmıştınız. Bu sahne sizi zorladı mı?

İlk kez bu kadar aksiyon sahnesi olan bir işte yer alıyorum. Kaçırılma sahnem ilk çektiğim sahneydi. Ne yalan söyleyeyim, fiziksel zorlukları dışında çok keyif aldım ve çok başka duygular deneyimledim. Suna'yı düşünerek "Hayatımda hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim" diyebilirim rahatlıkla.

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Mina Derman’dan Ben Bu Cihana Sığmazam itirafı: Kendimi çaresiz hissettim

Dizide ağlama sahneleriniz de çok oldu. Aileniz bu anları izlediğinde neler söylüyor?

Ailem her ne kadar sete gidip geldiğime tanık olsa da, beni televizyonda ağlarken gördüklerinde çok üzülüyorlar hâlâ. (Gülüyor)