14 Kasım 2022, Pazartesi
Mina Derman’dan Ben Bu Cihana Sığmazam itirafı: Kendimi çaresiz hissettim
Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Suna karakterine hayat veren Mina Derman samimi açıklamalar yaptı. Dizide Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Cezayir'in kızına hayat veren Derman, yer aldığı kaçırılma sahnesi için şöyle konuştu. Çekimler sırasında çok keyif aldığını söyleyen güzel oyuncu, "Fiziksel zorlukları dışında çekimlerde çok keyif aldım ve farklı duygular deneyimledim. Suna'yı düşünerek 'Hayatımda hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim' dedim." İfadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 13.11.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 11:44
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9