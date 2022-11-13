Mina Derman’dan Ben Bu Cihana Sığmazam itirafı: Kendimi çaresiz hissettim

BBCS'de canlandırdığınız Suna'nın ilginç bir hayat hikayesi var. Babaları onları korumak için gidiyor ve başka bir hayat kuruyor. Sonra bir gün karşılarına çıkıyor. Suna'nın yerine koyduğunuzda kendinizi, neler düşünüyorsunuz onun yaşadıkları için?

Kız çocukları için babaları çok önemlidir, benim için de öyle. Çoğu sahnede kendi babamla ilişkimden yola çıkıyorum duygumu bulmak için. Suna babasını hayatı boyunca hiç görmemiş, herkesten dinlemiş, kafasında yaşatmış bunca yıl... Bir gün ansızın çıkıp gelene kadar. Babasının başka bir hayat kurmuş olması, başka bir eşi hatta çocuğu olması gerçeğiyle karşı karşıya kalıyor. Epey zorluk yaşamasına rağmen alıştı ve kabul etti bu durumu. Herkes bu değişime Suna kadar kolay adapte olamazdı, ben kendimi düşününce, olamazdım herhalde diyorum...