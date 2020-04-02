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Haberler Galeri Milli Dayanışma Kampanyası’na destek artıyor! İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren ünlü isimler...

Milli Dayanışma Kampanyası’na destek artıyor! İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren ünlü isimler...

Başkan Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na her kesimden büyük destek geldi. Sanat dünyasından da kampanyaya pek çok destek gelmeye başladı. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlayan kampanyaya destek veren ünlüler, yaptıkları bağışları sosyal medya hesaplarından duyurdular. Günaydın yazarı Tuba Kalçık köşesinde, Milli Dayanışma Kampanyası'na "Türkiyemiz için biz de varız" diyerek destek veren ünlü isimlere yer verdi. Ressam Devrim Erbil, Orhan Gencebay, Tuluyhan Uğurlu ve Atilla Saral gibi ünlü isimler "Biz de varız" dedi.

Giriş Tarihi: 02.04.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 14:14
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Milli Dayanışma Kampanyası’na destek artıyor! İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren ünlü isimler...
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Milli Dayanışma Kampanyası’na destek artıyor! İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren ünlü isimler...

Başkan Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek halka halka yayılırken sanat camiasından da büyük destek geldi. Ünlü isimler "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek destek oldukları Milli Dayanışma Kampanyası'na yaptıkları bağışları sosyal medya hesaplarından duyurdular. Günaydın yazarı Tuba Kalçık köşesinde, Milli Dayanışma Kampanyası'na "Türkiyemiz için biz de varız" diyerek destek veren ünlü isimlere yer verdi. Ressam Devrim Erbil, Orhan Gencebay, Tuluyhan Uğurlu ve Atilla Saral gibi ünlü isimler "Biz de varız" dedi

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Milli Dayanışma Kampanyası’na destek artıyor! İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren ünlü isimler...

DEVRİM ERBİL

"Şiirsel Yorum adlı eserimi kampanyaya bağışlıyorum. Ne kadar zor günler geçirirsek geçirelim, geleceğe olan umudumuzu ve inancımızı yitirmememiz gerekiyor. Eserimin satışından gelen gelir, bu zor günleri aşmamız için ufak da olsa bir katkı sunarsa çok mutlu olurum."


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Milli Dayanışma Kampanyası’na destek artıyor! İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren ünlü isimler...

ORHAN GENCEBAY

ANCAK BİRLİKTE AŞARIZ

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası süper bir hamle... Birlikte olmakla her türlü sorunu çok rahat aşacağız. Sonuna kadar destekliyorum. Bu belayı defetmenin tek yolu birlikte hareket etmektir."

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Milli Dayanışma Kampanyası’na destek artıyor! İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren ünlü isimler...

ATİLLA SARAL

ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI

"Başarılı bir süreç yürütüyoruz. Bağış kampanyası, olması gereken bir şey. Bu kampanyayı sonuna kadar destekliyorum. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı."