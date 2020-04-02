Milli Dayanışma Kampanyası’na destek artıyor! İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren ünlü isimler...

Başkan Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na her kesimden büyük destek geldi. Sanat dünyasından da kampanyaya pek çok destek gelmeye başladı. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlayan kampanyaya destek veren ünlüler, yaptıkları bağışları sosyal medya hesaplarından duyurdular. Günaydın yazarı Tuba Kalçık köşesinde, Milli Dayanışma Kampanyası'na "Türkiyemiz için biz de varız" diyerek destek veren ünlü isimlere yer verdi. Ressam Devrim Erbil, Orhan Gencebay, Tuluyhan Uğurlu ve Atilla Saral gibi ünlü isimler "Biz de varız" dedi.