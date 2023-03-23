23 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mesut Özil koleksiyonunu genişletti! Eşi ve kendisi için kesenin ağzını açtı

Mesut Özil koleksiyonunu genişletti! Eşi ve kendisi için kesenin ağzını açtı

Son olarak Başakşehir'de forma giyen Mesut Özil futbolu bırakma kararı aldı. Futbolun ardından ticaretten kazandığı servet ile geniş bir saat koleksiyonuna sahip olan Özil yine kesenin ağzını açtı. Eşi ve kendisi için Richard Mille marka saat alan yıldız futbolcunun yaptığı ödeme dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.03.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 12:54
  • 1
  • 10
Mesut Özil koleksiyonunu genişletti! Eşi ve kendisi için kesenin ağzını açtı

Mesut Özil, 2021 yılında da kendisi ve eşine Richard Mille saat almıştı. Aradan geçen sürede saatlerin değeri artınca Mesut Özil, 8 milyon TL kazanç sağlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Mesut Özil koleksiyonunu genişletti! Eşi ve kendisi için kesenin ağzını açtı

Futbol ve ardından atıldığı ticaretten kazandığı servetiyle geniş bir saat koleksiyonuna sahip olan Mesut Özil, yine kesenin ağzını açtı.

  • 3
  • 10
Mesut Özil koleksiyonunu genişletti! Eşi ve kendisi için kesenin ağzını açtı

2019'da evlendiği Amine Gülşe'den iki kızı olan Özil, ikisi kendine biri ise eşine ait Richard Mille saatleri arasına bir yenisini ekledi.

  • 4
  • 10
Mesut Özil koleksiyonunu genişletti! Eşi ve kendisi için kesenin ağzını açtı

Takvim'in haberine göre; Richard Mille RM029 FQ model beyaz ve yeşil renkli bir saati kendisine alan Mesut Özil, bunun için yaklaşık 8 milyon TL ödedi.

  • 5
  • 10
Mesut Özil koleksiyonunu genişletti! Eşi ve kendisi için kesenin ağzını açtı

KOLEKSİYONU GENİŞLEDİ

Eşini de es geçmeyen ünlü futbolcu, Amine Gülşe için sipariş ettiği Richard Mille 07-04 Automatic Sport model saat için de yaklaşık 3 milyon TL ödedi.