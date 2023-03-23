Mesut Özil koleksiyonunu genişletti! Eşi ve kendisi için kesenin ağzını açtı

Son olarak Başakşehir'de forma giyen Mesut Özil futbolu bırakma kararı aldı. Futbolun ardından ticaretten kazandığı servet ile geniş bir saat koleksiyonuna sahip olan Özil yine kesenin ağzını açtı. Eşi ve kendisi için Richard Mille marka saat alan yıldız futbolcunun yaptığı ödeme dudak uçuklattı. İşte detaylar...