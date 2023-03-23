HaberlerGaleriMesut Özil koleksiyonunu genişletti! Eşi ve kendisi için kesenin ağzını açtı
Mesut Özil koleksiyonunu genişletti! Eşi ve kendisi için kesenin ağzını açtı
Son olarak Başakşehir'de forma giyen Mesut Özil futbolu bırakma kararı aldı. Futbolun ardından ticaretten kazandığı servet ile geniş bir saat koleksiyonuna sahip olan Özil yine kesenin ağzını açtı. Eşi ve kendisi için Richard Mille marka saat alan yıldız futbolcunun yaptığı ödeme dudak uçuklattı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.03.2023 12:53Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 12:54