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Meryem Uzerli son görüntüsü ile sevenlerini üzdü!

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile hayatımıza giren Meryem Uzerli başarılı performansı ve güzelliğiyle kısa sürede tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim oldu. Birçok dizi ve sinema filminde boy gösteren güzel oyuncu son dönemde yaşadığı değişimle adından söz ettirdi. Kendisi inkar etse de yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen Uzerli son haliyle sevenlerini üzdü. İşte Meryem Uzerli'nin estetik operasyonlarla geçirdiği değişim…

Giriş Tarihi: 17.10.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 11:39
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Meryem Uzerli son görüntüsü ile sevenlerini üzdü!

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kuran Meryem Uzerli son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka biri haline geldi. Estetikli haline üzülen takipçileri son haline 'Dur artık' yorumları yaptı. İşte Meryem Uzerli ve birçok ünlü ismin estetik operasyonlarla yaşadığı değişim…

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Meryem Uzerli son görüntüsü ile sevenlerini üzdü!

Ebru Gündeş de birçok ünlü isim gibi estetik yaptıranlar listesinde yer alıyor. Yıllar öncesine ait fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla sosyal medyanın gündemi olan Ebru Gündeş, sevenlerinin ilgi odağı oldu.

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Meryem Uzerli son görüntüsü ile sevenlerini üzdü!

Ebru Gündeş

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Meryem Uzerli son görüntüsü ile sevenlerini üzdü!

Ebru Gündeş

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Meryem Uzerli son görüntüsü ile sevenlerini üzdü!

Kimi ünlü daha güzel bir görüntü için, kimisi de sağlık nedeniyle estetik yaptırıyor. Birçok ünlü bıçak altına yatarak estetik olurken, Ebru Gündeş'in estetik olmadan önceki hali dikkat çekti.