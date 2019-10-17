Meryem Uzerli son görüntüsü ile sevenlerini üzdü!

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile hayatımıza giren Meryem Uzerli başarılı performansı ve güzelliğiyle kısa sürede tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim oldu. Birçok dizi ve sinema filminde boy gösteren güzel oyuncu son dönemde yaşadığı değişimle adından söz ettirdi. Kendisi inkar etse de yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen Uzerli son haliyle sevenlerini üzdü. İşte Meryem Uzerli'nin estetik operasyonlarla geçirdiği değişim…