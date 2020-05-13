Merve Boluğur paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü!

Merve Boluğur, dünyaca ünlü manken Adrian Lima ile capslere konu olan fotoğrafıyla yeniden gündeme gelmişti. Sosyal medyada olay yaratan fotoğrafa Boluğur'un takipçilerinden "Adriana'dan güzel çıkmak mı?" yorumları gelmişti. Son dönemlerde sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yeni bir paylaşımla gündeme geldi. Karantina döneminde üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlayan ve Oxford Üniversitesi'ni takibe alan Merve Boluğur'un 40 parçalık puzzle sevinci sosyal medyada alay konusu oldu. Güzel oyuncu 40 parçalık puzzle yapmasını tiye alan takipçilerine cevap verdi.