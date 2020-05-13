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Merve Boluğur paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü!

Merve Boluğur, dünyaca ünlü manken Adrian Lima ile capslere konu olan fotoğrafıyla yeniden gündeme gelmişti. Sosyal medyada olay yaratan fotoğrafa Boluğur'un takipçilerinden "Adriana'dan güzel çıkmak mı?" yorumları gelmişti. Son dönemlerde sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yeni bir paylaşımla gündeme geldi. Karantina döneminde üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlayan ve Oxford Üniversitesi'ni takibe alan Merve Boluğur'un 40 parçalık puzzle sevinci sosyal medyada alay konusu oldu. Güzel oyuncu 40 parçalık puzzle yapmasını tiye alan takipçilerine cevap verdi.

Giriş Tarihi: 13.05.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 11:11
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Merve Boluğur paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü!

Oyuncu Merve Boluğur, dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile capslere konu olan fotoğrafını yeniden paylaştı. Olay yaratan fotoğrafa yeniden gündeme gelen güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

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Merve Boluğur paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü!

Uzun süredir setlerden uzak kalan ve son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden adından söz ettiren güzel oyuncu son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

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Merve Boluğur paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü!

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Karantina döneminde üniversite sınavlarına hazırlanan ve Oxford Üniversitesi'ni takibe alan Merve Boluğur'un 40 parçalık puzzle sevinci sosyal medyada gündem oldu.

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Merve Boluğur paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü!

Güzel oyuncu Merve Boluğur 40 parçalık puzzle yapmasını tiye alan takipçilerine cevap verdi.

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Merve Boluğur paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü!

Boluğur eleştirilere, ' Bebek misin? Deli misir? Bıdı bıdı… 10'luk puzzle yapacağım… Eğleneceğim… Karantinada atom mu parçalıyorsunuz… Aşı mı buldunuz… Sevgiler…' paylaşımıyla eleştirilere yanıt verdi.