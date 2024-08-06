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Haberler Galeri Mert Turak'ın eski eşine bakın! Sadece 3 yıl sürmüş! Özcan Deniz'in partneri...

Mert Turak'ın eski eşine bakın! Sadece 3 yıl sürmüş! Özcan Deniz'in partneri...

Mert Turak, "Beni Böyle Sev," "Babalar" ve "Evlatlar" gibi dizilerdeki başarılı performanslarıyla tanınırken, şimdi de Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz gibi isimlerle yeni projelerde kamera karşısına geçiyor. Hayranları tarafından yakından takip edilen Turak'ın özel hayatı merak konusu haline geldi. Meğer ünlü oyuncu yıllar önce evlenip boşanmış. İşte Mert Turak'ın eski eşi...

Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:20
Mert Turak’ın eski eşine bakın! Sadece 3 yıl sürmüş! Özcan Deniz’in partneri...

Beni Böyle Sev, Rumi, Yeşil Deniz gibi dizilerle tanına Mert Turak, şimdilerde yeni dizisiyle gündeme geliyor...

Mert Turak’ın eski eşine bakın! Sadece 3 yıl sürmüş! Özcan Deniz’in partneri...

MERT TURAK KİMDİR?

29 Mart 1980 İzmir doğumlu olan Mert Turak'ın babası Malatyalı annesi Makedonya asıllıdır. Lisedeyken İzmir Kültür-Sen Amatör Tiyatro Topluluğu kursundaki etkinliklerde bulunduğu sürece birçok tiyatro oyununda rol aldı.

Mert Turak’ın eski eşine bakın! Sadece 3 yıl sürmüş! Özcan Deniz’in partneri...

Liseyi bitirdikten sonra Isparta S.D.Ü'de Tiyatro bölümüne girdi. Daha sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Oyunları Bölümünü kazanıp oraya geçiş yapan Mert Turak 2003 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kadrosuz oyuncu olarak çalışmaya başladı.

Mert Turak’ın eski eşine bakın! Sadece 3 yıl sürmüş! Özcan Deniz’in partneri...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Turak'ın evli olup olmadığı merak edildi. Oyuncunun eski eşinin kim olduğunu duyanlar şoke oldu.

Mert Turak’ın eski eşine bakın! Sadece 3 yıl sürmüş! Özcan Deniz’in partneri...

İşte Mert Turak başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...