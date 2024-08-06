06 Ağustos 2024, Salı
Mert Turak'ın eski eşine bakın! Sadece 3 yıl sürmüş! Özcan Deniz'in partneri...
Mert Turak, "Beni Böyle Sev," "Babalar" ve "Evlatlar" gibi dizilerdeki başarılı performanslarıyla tanınırken, şimdi de Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz gibi isimlerle yeni projelerde kamera karşısına geçiyor. Hayranları tarafından yakından takip edilen Turak'ın özel hayatı merak konusu haline geldi. Meğer ünlü oyuncu yıllar önce evlenip boşanmış. İşte Mert Turak'ın eski eşi...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:20