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Mert Turak'ın eski eşi ortaya çıktı! Evlilikleri 3 yıl sürdü! Özgü Namal'ın rol arkadaşı...

Beni Böyle Sev, Babalar ve Evlatlar gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Mert Turak, şimdilerde Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz gibi başarılı isimlerle kamera karşısına geçiyor. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan Turak, gizemli geçmişiyle gündeme geldi. Özellikle eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncu Mert Turak yıllar önce bakın kiminle evliymiş!

ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 09:13 Güncelleme: 13.07.2024 09:13
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Mert Turak’ın eski eşi ortaya çıktı! Evlilikleri 3 yıl sürdü! Özgü Namal’ın rol arkadaşı...

Geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan Kızıl Goncalar dizisi oyuncularıyla da gündem oluyor. Özellikle dizide Naim Efendi karakterini canlandıran Mert Turak'ın eski eşi merak konusu oluyor.

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Mert Turak’ın eski eşi ortaya çıktı! Evlilikleri 3 yıl sürdü! Özgü Namal’ın rol arkadaşı...

Başarılı oyuncu Mert Turak, şimdilerde yeni dizisiyle gündemde.

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Mert Turak’ın eski eşi ortaya çıktı! Evlilikleri 3 yıl sürdü! Özgü Namal’ın rol arkadaşı...

MERT TURAK KİMDİR?

29 Mart 1980 İzmir doğumlu olan Mert Turak'ın babası Malatyalı annesi Makedonya asıllıdır. Lisedeyken İzmir Kültür-Sen Amatör Tiyatro Topluluğu kursundaki etkinliklerde bulunduğu sürece birçok tiyatro oyununda rol aldı.

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Mert Turak’ın eski eşi ortaya çıktı! Evlilikleri 3 yıl sürdü! Özgü Namal’ın rol arkadaşı...

Liseyi bitirdikten sonra Isparta S.D.Ü'de Tiyatro bölümüne girdi. Daha sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Oyunları Bölümünü kazanıp oraya geçiş yapan Mert Turak 2003 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kadrosuz oyuncu olarak çalışmaya başladı.

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Mert Turak’ın eski eşi ortaya çıktı! Evlilikleri 3 yıl sürdü! Özgü Namal’ın rol arkadaşı...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olan Turak'ın evli olup olmadığı merak edildi. Evliliği sadece 3 yıl süren oyuncunun eski eşinin kim olduğunu duyanlar şoke oldu.