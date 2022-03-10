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Melike İpek Yalova'nın estetiksiz hali şoke etti! Gören tanıyamadı

Son yılların en popüler oyuncularından olan Melike İpek Yalova, sosyal medyada da dikkatleri üzeine çekti. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Yalova'nın yıllar önceki fotoğrafları şoke etti. Adeta bambaşka gibi görünen Melike İpek Yalova'nın estetiksiz halini gören tanıyamadı.

Giriş Tarihi: 10.03.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022 16:27
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Melike İpek Yalova’nın estetiksiz hali şoke etti! Gören tanıyamadı

Başarılı oyunculuğuyla ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Melike İpek Yalova, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Melike İpek Yalova’nın estetiksiz hali şoke etti! Gören tanıyamadı

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Yalova'nın estetiksiz hali görenleri şoke etti. İşte Melike İpek Yalova ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali...

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Melike İpek Yalova’nın estetiksiz hali şoke etti! Gören tanıyamadı

Özgü Kaya

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Melike İpek Yalova’nın estetiksiz hali şoke etti! Gören tanıyamadı
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Melike İpek Yalova’nın estetiksiz hali şoke etti! Gören tanıyamadı