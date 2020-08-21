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Mehmet Şef'in sol eline ne oldu? Mehmet Şef sol elini neden cebinde tutuyor?

Mehmet Şef'in sol eline ne oldu? sorusu, MasterChef izleyicisinin son günlerde en çok merak ettiği şeylerin başında geliyor. Sürekli cebinde ya da kameralara göstermemek için ellerini bağlayan Mehmet Şef, MasterChef izleyicisinin dikkatini çekti. İzleyiciler agresif tavırları ile bilinen Mehmet Şef'in sol elini neden sakladığını araştırmaya başladı. Mehmet Şef hakkındaki detaylı inceleme sonrasında özel hayatı gözler önüne serildi. Peki Mehmet Şef'in sol eline ne oldu? Mehmet Şef sol elini neden cebinde tutuyor?

Giriş Tarihi: 21.08.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 14:45
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Mehmet Şef'in sol eline ne oldu? Mehmet Şef sol elini neden cebinde tutuyor?

Master Chef'in sert mizaçlı ismi Mehmet Şef'in özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Mehmet Şef'in kameralardan saklamaya çalıştığı sol elinin sırrı ortaya çıktı. Mehmet Şef'in sol eline ne oldu? Mehmet Şef sol elini neden cebinde tutuyor?

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Mehmet Şef'in sol eline ne oldu? Mehmet Şef sol elini neden cebinde tutuyor?

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Mehmet Şef'in sol eline ne oldu? Mehmet Şef sol elini neden cebinde tutuyor?

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Mehmet Şef'in sol eline ne oldu? Mehmet Şef sol elini neden cebinde tutuyor?

Mehmet Yalçınkaya

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Mehmet Şef'in sol eline ne oldu? Mehmet Şef sol elini neden cebinde tutuyor?

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