Mehmet Şef sol elini neden cebinde tutuyor? Mehmet Şef'in sol eline ne oldu?

Mehmet Şef'in sol eline ne oldu? sorusu, MasterChef izleyicisinin son günlerde en çok merak ettiği şeylerin başında geliyor. Sürekli cebinde ya da kameralara göstermemek için ellerini bağlayan Mehmet Şef, MasterChef izleyicisinin dikkatini çekti. MasterChef hayranları agresif tavırları ile bilinen Mehmet Şef'in sol elini neden sakladığını araştırmaya başladı. Mehmet Şef hakkındaki detaylı inceleme sonrasında özel hayatı gözler önüne serildi. Peki Mehmet Şef'in sol eline ne oldu? Mehmet Şef sol elini neden cebinde tutuyor?