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Mehmet Şef sol elini neden cebinde tutuyor? Mehmet Şef'in sol eline ne oldu?

Mehmet Şef'in sol eline ne oldu? sorusu, MasterChef izleyicisinin son günlerde en çok merak ettiği şeylerin başında geliyor. Sürekli cebinde ya da kameralara göstermemek için ellerini bağlayan Mehmet Şef, MasterChef izleyicisinin dikkatini çekti. MasterChef hayranları agresif tavırları ile bilinen Mehmet Şef'in sol elini neden sakladığını araştırmaya başladı. Mehmet Şef hakkındaki detaylı inceleme sonrasında özel hayatı gözler önüne serildi. Peki Mehmet Şef'in sol eline ne oldu? Mehmet Şef sol elini neden cebinde tutuyor?

Giriş Tarihi: 09.12.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 09:46
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Mehmet Şef sol elini neden cebinde tutuyor? Mehmet Şef'in sol eline ne oldu?

Master Chef'in sert mizaçlı ismi Mehmet Şef'in özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Mehmet Şef'in kameralardan saklamaya çalıştığı sol elinin sırrı ortaya çıktı. Mehmet Şef'in sol eline ne oldu? Mehmet Şef sol elini neden cebinde tutuyor?

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Mehmet Şef sol elini neden cebinde tutuyor? Mehmet Şef'in sol eline ne oldu?

Mehmet Yalçınkaya mutfak kazası sonucu 3 parmağını kaybetti.

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Mehmet Şef sol elini neden cebinde tutuyor? Mehmet Şef'in sol eline ne oldu?

Mehmet Şef'in parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı söyleniyor. İşte o fotoğraf...

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Mehmet Şef sol elini neden cebinde tutuyor? Mehmet Şef'in sol eline ne oldu?

MEhmet Yalçınkaya

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Mehmet Şef sol elini neden cebinde tutuyor? Mehmet Şef'in sol eline ne oldu?

Özel hayatıyla mercek altına alınan Mehmet Şef'in aslen nereli olduğu da merak konusu oldu. Peki Mehmet Yalçınkaya nereli? İşte ünlülerin memleketleri...