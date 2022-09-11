11 Eylül 2022, Pazar
Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü! Erbil'e sosyal medyada “Kızından küçük” yorumları yağdı
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil kendisinden tam 40 yaş küçük Melike Çamlıoğlu ile aşk yaşadığını katıldığı yayında duyurdu. İkili beraber yayına bağlanıp yaş farkı meselesini de ti'ye aldı. Genç kadının daha önce İşte Benim Stilim yarışmasında yer aldığı belirtilirken Erbil'in genç aşkının yaşını duyanlar kızı Yasmin Erbil'in yaşını hatırlatarak eleştiri yağmuruna tuttu. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 11.09.2022 12:34
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