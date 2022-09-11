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Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü! Erbil'e sosyal medyada “Kızından küçük” yorumları yağdı

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil kendisinden tam 40 yaş küçük Melike Çamlıoğlu ile aşk yaşadığını katıldığı yayında duyurdu. İkili beraber yayına bağlanıp yaş farkı meselesini de ti'ye aldı. Genç kadının daha önce İşte Benim Stilim yarışmasında yer aldığı belirtilirken Erbil'in genç aşkının yaşını duyanlar kızı Yasmin Erbil'in yaşını hatırlatarak eleştiri yağmuruna tuttu. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 11.09.2022 12:34
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Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü! Erbil’e sosyal medyada “Kızından küçük” yorumları yağdı

Son dönemde taciz haberleriyle adından sık sık söz ettiren olan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil kendinden yaşça küçük aşkıyla yeniden gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü! Erbil’e sosyal medyada “Kızından küçük” yorumları yağdı

Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük aşkı Melike Çamlıoğlu ile beraber, bir magazin programında yayınına telefonla bağlandı.

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Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü! Erbil’e sosyal medyada “Kızından küçük” yorumları yağdı

Erbil, buradaki açıklamalarıyla yeniden dikkatleri üzerinde topladı.

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Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü! Erbil’e sosyal medyada “Kızından küçük” yorumları yağdı

GENÇ AŞKI DAHA 25'İNDE

Daha önce İşte Benim Stilim yarışmasına katılan Melike Çamlıoğlu 25 yaşında olduğunu söyledi.

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Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü! Erbil’e sosyal medyada “Kızından küçük” yorumları yağdı

Tİ'YE ALDI

Erbil yaş farkıyla ilgili sorulara "Ben hesaplamadım ne kadar var Melike?" diyerek yanıt verdi.