Meg filminin konusu nedir, hangi kanalda? Meg: Derinlerdeki Dehşet oyuncu kadrosu...

MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİNİN KONUSU

Deniz subayı ve aynı zamanda ünlü bir dalgıç olan Jonas Taylor, Mariana Çukuru yakınlarında başına gelen korkunç olayın ardından ekibini terk ederek kendi hayatını kurtarsa da rütbesini, ailesini ve tüm şerefini kaybetmiştir.