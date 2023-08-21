21 Ağustos 2023, Pazartesi
Meg filminin konusu nedir, hangi kanalda? Meg: Derinlerdeki Dehşet oyuncu kadrosu...
Meg: Derinlerdeki Dehşet, aksiyon-gerilim türündeki bir film olarak dikkat çekiyor. Başrollerde ise deneyimli oyuncu Jason Statham, Bingbing Li ve Rainn Wilson yer alıyor. Film, megalodon adı verilen devasa bir köpek balığının ortaya çıkmasıyla başlayan gerilim dolu olayları konu alıyor. İşte filme dair detaylar...
Giriş Tarihi: 21.08.2023 20:21 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 20:21
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