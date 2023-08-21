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Meg filminin konusu nedir, hangi kanalda? Meg: Derinlerdeki Dehşet oyuncu kadrosu...

Meg: Derinlerdeki Dehşet, aksiyon-gerilim türündeki bir film olarak dikkat çekiyor. Başrollerde ise deneyimli oyuncu Jason Statham, Bingbing Li ve Rainn Wilson yer alıyor. Film, megalodon adı verilen devasa bir köpek balığının ortaya çıkmasıyla başlayan gerilim dolu olayları konu alıyor. İşte filme dair detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2023 20:21 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 20:21
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Meg filminin konusu nedir, hangi kanalda? Meg: Derinlerdeki Dehşet oyuncu kadrosu...

Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. ATV yayın akışında yer alan bu yapım, tarih öncesinden kalma devasa bir canavarın tehdidi altında geçen gerilim dolu bir hikayeyi anlatıyor. Film, denizbilimci Jonas Taylor'ın, megalodon adlı dev köpek balığının ortaya çıkmasıyla başlayan korku dolu olayları durdurma çabasını konu alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Meg filminin konusu nedir, hangi kanalda? Meg: Derinlerdeki Dehşet oyuncu kadrosu...

MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİNİN KONUSU

Deniz subayı ve aynı zamanda ünlü bir dalgıç olan Jonas Taylor, Mariana Çukuru yakınlarında başına gelen korkunç olayın ardından ekibini terk ederek kendi hayatını kurtarsa da rütbesini, ailesini ve tüm şerefini kaybetmiştir.

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Meg filminin konusu nedir, hangi kanalda? Meg: Derinlerdeki Dehşet oyuncu kadrosu...

Görev sırasında karşılaştığı ve ekibini terk etmesine neden olan devasa köpekbalığına ise kimse inanmamıştır.

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Meg filminin konusu nedir, hangi kanalda? Meg: Derinlerdeki Dehşet oyuncu kadrosu...

Aradan yıllar geçtikten sonra Taylor, bir kurtarma operasyonu için tekrar göreve çağrılır ancak yıllar önce karşılaştığı devasa yaratık, Taylor'ın aklından hiç çıkmamıştır, bu yüzden operasyona katılmadan önce tüm korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir.

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Meg filminin konusu nedir, hangi kanalda? Meg: Derinlerdeki Dehşet oyuncu kadrosu...

OYUNCU KADROSU

Başrollerini Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson, Cliff Curtis gibi ünlü isimlerin paylaştığı Derinlerdeki dehşet filminin oyuncu kadrosunda, Robert Taylor, Jessica McNamee, Masi Oka,