Mazhar Alanson Özkan Uğur’un gençlik fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Mazhar Alanson Instagram hesabından Mazhar Alanson'un gençlik yıllarına ait fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Alanson'un paylaşımı sosyal medyayı salladı. Özkan Uğur'un askılı tişörtü ve bol paçalı gençlik halini paylaşan Alanson, Özkan Uğur'un oğlu Alişan'la olan benzerliğine dikkat çekti.