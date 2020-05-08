08 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mazhar Alanson Özkan Uğur’un gençlik fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Mazhar Alanson Özkan Uğur’un gençlik fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Mazhar Alanson Instagram hesabından Mazhar Alanson'un gençlik yıllarına ait fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Alanson'un paylaşımı sosyal medyayı salladı. Özkan Uğur'un askılı tişörtü ve bol paçalı gençlik halini paylaşan Alanson, Özkan Uğur'un oğlu Alişan'la olan benzerliğine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 08.05.2020 15:01 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 15:04
  • 1
  • 91
Mazhar Alanson Özkan Uğur’un gençlik fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan MFÖ solisti Mazhar Alanson, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

  • 2
  • 91
Mazhar Alanson Özkan Uğur’un gençlik fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Özkan Uğur'un askılı tişörtlü, bol paça kot pantolonlu gençlik fotoğrafını paylaşan Alanson'un kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafına binlerce beğeni aldı.

  • 3
  • 91
Mazhar Alanson Özkan Uğur’un gençlik fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Mazhar Alanson paylaşımında Özkan Uğur ve oğlunun benzerliğine dikkat çekerken fotoğrafa 'Aynı oğlu Alişan' notunu yazdı.

  • 4
  • 91
Mazhar Alanson Özkan Uğur’un gençlik fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

İşte Mazhar Alanson'un o paylaşımı…

  • 5
  • 91
Mazhar Alanson Özkan Uğur’un gençlik fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Sosyal medyayı sallayan paylaşımın ardından Özkan Uğur'un oğlu Alişan merak konusu oldu İşte Mazhar Alanson'un merak edilen oğlu…