Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Masterchef’ten diskalifiye olan Uğur’dan ilk açıklama geldi! Masterchef’ten diskalifiye olan Uğur’dan ilk açıklama geldi!
Masterchef'in favori yarışmacılarından biri olan Uğur Yılmaz Deniz, hakaret içerikli paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından yarışmadan dislalifiye edilmişti. Masterchef'in dünkü yayınında son kez yarışmada yer alan Uğur, ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. Yarışmadan diskalifiye olmasının ardından Uğur'dan ilk açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 30.11.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 10:53
Masterchef yarışması tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz hafta Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama gelmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Uğur Yılmaz Deniz diskalifiye edilmişti. Yayınlanan son bölümde ise diskalifiye anları ekrana geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı, MasterChef programındaki yarışmacılardan Uğur Yılmaz Deniz'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle yarışmayla ilişiğinin kesildiğini duyurmuştu.
Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir."
SOMER ŞEF ÇAĞIRDI
Diskalifiye anının ekrana geldiği yayında Somer Şef, Uğur'u öne çağırdı. Somer şef, "Sosyal medyada çıkan talihsiz haberleri hepimiz biliyoruz. Bunun üzerine yarışmaya devam etmenin uygun olmayacağına karar verdik." dedi.
UĞUR'DAN AÇIKLAMA
Uğur ise yaptığı açıklamada, "Şef öncelikle bu sebepten dolayı önünüze gelmek ve ayrılıyor olmak gerçekten hiç istemediğim olaydı.