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MasterChef'te Selin mi elendi? Sosyal medyayı sallayan iddia

MasterChef Türkiye'de bu hafta yeni yarışmacı Selin Aydın'ın elendiğine yönelik iddialar sosyal medyada sıklıkla konuşulmakta. Peki, MasterChef'te bu hafta yarışmaya kim veda edecek? MasterChef Türkiye'nin bu haftaki bölümünde kırmızı takımın kaptanı olan Selin Aydın yarışmaya veda mı ediyor? İşte o iddia ve Selin Aydın'ın hayatına dair bilgiler...

Giriş Tarihi: 19.09.2020 18:46 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 18:50
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MasterChef'te Selin mi elendi? Sosyal medyayı sallayan iddia

MasterChef Türkiye'nin TV8'de ekranlara gelen son bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takımın sınıf atık konseptinde mücadele verdiği gecede, soğuk veya sıcak başlangıç, çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan menüyü en iyi yapan takım mavi takım oldu. Kırmızı takımda ise dokunulmazlığı kazanan isim Eray oldu. 2 ismin eleme potasına girdiği MasterChef'te böylece 4 eleme adayı kesinlik kazandı. İşte, MasterChef eleme adayları.

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MasterChef'te Selin mi elendi? Sosyal medyayı sallayan iddia

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı alan Eray, eleme adayı olarak Sefa'nın ismini verdi.

Kırmızı takımda yapılan oylamada diğer eleme adayı da Selin oldu.

MasterChef'in önceki dokunulmazlık oyununda eleme adayları Serhat ve Özgül olarak belirlenmişti.

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MasterChef'te Selin mi elendi? Sosyal medyayı sallayan iddia

Henüz 4 ismin potaya girmiş olmasına rağmen sosyal medyada Selin Aydın'ın elendiğine dair tevatürler dolaşıyor. Bu iddialarla ilgili henüz açıklama yapılmazken, aynı türden söylentilerin genellikle doğru çıktığı gözlemleniyor. MasterChef Türkiye'ye veda ettiği iddia edilen Selin Aydın'ın hayatına dair detaylar da merak konusu oldu. İşte MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacısı Selin Aydın ve merak edilen ünlülerin memleketleri...

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MasterChef'te Selin mi elendi? Sosyal medyayı sallayan iddia

Yeşilçam'ın efsane filmlerinde oynadığı Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat yıllar sonra vatandaşlar tarafından yeniden hatırlandı. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

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MasterChef'te Selin mi elendi? Sosyal medyayı sallayan iddia

Cüneyt Arkın - Eskişehir