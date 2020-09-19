MasterChef'te Selin mi elendi? Sosyal medyayı sallayan iddia

MasterChef Türkiye'de bu hafta yeni yarışmacı Selin Aydın'ın elendiğine yönelik iddialar sosyal medyada sıklıkla konuşulmakta. Peki, MasterChef'te bu hafta yarışmaya kim veda edecek? MasterChef Türkiye'nin bu haftaki bölümünde kırmızı takımın kaptanı olan Selin Aydın yarışmaya veda mı ediyor? İşte o iddia ve Selin Aydın'ın hayatına dair bilgiler...