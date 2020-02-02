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MasterChef'in Somer Şef'i kızı ile olay oldu! İşte Somer Şef ve kızının o pozu
Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye programındaki tavırlarıyla Türkiye'nin tanıdığı şeflerden birisi olmayı başardı. MasterChef Türkiye programındaki Somer Sivrioğlu, sempatikliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Mizacıyla yarışmacı ve seyircilerin büyük sempatisini kazanan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Somer Sivrioğlu ve ünlü isimlerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.
Giriş Tarihi: 02.02.2020 14:44
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