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Masterchef finali ne zaman 2020? Masterchef 2020 ödülü nedir, ne kadar? İşte detaylar...
Masterchef finali ne zaman 2020? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Masterchef 2020 için nefesler tutuldu. Emir, Barbaros, Özgül ve Serhat son dört arasına adını yazdırdı. Yeni yıla kısa süre kala, Masterchef 2020 büyük sezon finali ile sonlanacak. Masterchef geçtiğimiz yıl 29 Aralık 2019 tarihinde final yapmış, sezonun birincisi Ceren olmuştu. İşte, Masterchef finali ne zaman 2020? Masterchef 2020 ödülü nedir, ne kadar? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.12.2020 20:46 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 20:54
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