Masterchef finali ne zaman 2020? Masterchef 2020 ödülü nedir, ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce kişi arasında yapılan eleme sonucunda son 4 kişi arasına kalan Serhat, Barbaros, Özgül ve Emir arasından hangisinin ipi göğüsleyeceği merak ediliyor. MasterChef finaliyle ilgili resmi açıklama yapılmadı ancak 10 Ocak 2021 tarihi işaret ediliyor. Yarışmanın hayranları final tarihi hakkında sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, Masterchef finali ne zaman 2020? Masterchef 2020 ödülü nedir, ne kadar? İşte detaylar...