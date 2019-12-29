BİZE ULAŞIN
Masterchef birincisi Cemre kimdir? Masterchef Türkiye şampiyonu Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında, nereli?
Masterchef Cemre kimdir? Masterchef yarışmasında final heyecanı yaşanırken, Masterchef finalisti Cemre kimdir sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Masterchef Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef'te 4 ay süren maceranın sonuna gelindi. Büyük finalde Cemre ve Alican kozlarını paylaşıp birinci olmak için mücadele etti. Yapılan puanlama sonucunda 2019 Masterchef Cemre Uyanık oldu. Peki, Masterchef Cemre kimdir? İşte Cemre hakkında merak edilenler…
Giriş Tarihi: 29.12.2019 20:45 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 00:40
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10