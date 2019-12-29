30 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Masterchef birincisi Cemre kimdir? Masterchef Türkiye şampiyonu Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef Cemre kimdir? Masterchef yarışmasında final heyecanı yaşanırken, Masterchef finalisti Cemre kimdir sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Masterchef Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef'te 4 ay süren maceranın sonuna gelindi. Büyük finalde Cemre ve Alican kozlarını paylaşıp birinci olmak için mücadele etti. Yapılan puanlama sonucunda 2019 Masterchef Cemre Uyanık oldu. Peki, Masterchef Cemre kimdir? İşte Cemre hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 29.12.2019 20:45 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 00:40
  • 1
  • 10
Masterchef birincisi Cemre kimdir? Masterchef Türkiye şampiyonu Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef Cemre kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef Cemre Uyanık kimdir sorusu gündeme oturdu. Masterchef Türkiye yarışmasında final gecesinde kazanan isim belli oldu. Gecede en yüksek puanı alan Cemre Uyanık Masterchef 2019'un şampiyonu oldu. Peki, Masterchef şampiyonu Cemre kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Finalde Alican ile birlikte yarışan genç yarışmacı Cemre büyük ödüle ulaşmak için mutfaktaki tüm hünerlerini sergiledi. İşte, Masterchef Cemre'nin hayatı hakkında bilgiler!

  • 2
  • 10
Masterchef birincisi Cemre kimdir? Masterchef Türkiye şampiyonu Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı.

  • 3
  • 10
Masterchef birincisi Cemre kimdir? Masterchef Türkiye şampiyonu Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında, nereli?

2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.

  • 4
  • 10
Masterchef birincisi Cemre kimdir? Masterchef Türkiye şampiyonu Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında, nereli?

Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı.

  • 5
  • 10
Masterchef birincisi Cemre kimdir? Masterchef Türkiye şampiyonu Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında, nereli?

Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor.