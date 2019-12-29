Masterchef Alican kimdir? 2019 Masterchef Türkiye finalisti Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef Alican kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef Türkiye finalisti Alican Sabunsoy kimdir sorusu gündeme oturdu. Masterchef'te final heyecanı yaşanırken, finalistlerden birisi olan Alican hakkında araştırma yapılıyor. Sosyal medyada büyük bir kitleyi arkasına alan ve özellikle genç kızların sevgilisi olan Alican yaptığı yemeklerle adından söz ettiriyor.