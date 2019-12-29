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Masterchef Alican kimdir? 2019 Masterchef Türkiye finalisti Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef Alican kimdir? 2019 Masterchef Türkiye finalinde heyecan dorukta. Masterchef finalisti Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef Alican kim sorusuna yarışmanın takipçileri yanıt arıyor. Yarışmanın büyük finalinde Alican Sabunsoy ve Cemre Uyanık arasında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Yapılacak yemeklerin sonunda en yüksek puanı alan Masterchef Türkiye 2019 şampiyonu olacak. Peki, Masterchef Alican kimdir? İşte, Alican Sabunsoy hakkında merak edilenler!

Giriş Tarihi: 29.12.2019 20:58 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 20:59
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Masterchef Alican kimdir? 2019 Masterchef Türkiye finalisti Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?
Masterchef Alican kimdir? 2019 Masterchef Türkiye finalisti Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef Alican kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef Türkiye finalisti Alican Sabunsoy kimdir sorusu gündeme oturdu. Masterchef'te final heyecanı yaşanırken, finalistlerden birisi olan Alican hakkında araştırma yapılıyor. Sosyal medyada büyük bir kitleyi arkasına alan ve özellikle genç kızların sevgilisi olan Alican yaptığı yemeklerle adından söz ettiriyor.

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Masterchef Alican kimdir? 2019 Masterchef Türkiye finalisti Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?
Masterchef Alican kimdir? 2019 Masterchef Türkiye finalisti Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

5 Ocak 1991 yılında Adana'da doğan, ilköğretimini de burada tamamlayan MasterChef Türkiye yarışmacısı Alican Sabunsoy, Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümüne girdi.

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Masterchef Alican kimdir? 2019 Masterchef Türkiye finalisti Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?
Masterchef Alican kimdir? 2019 Masterchef Türkiye finalisti Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bu üniversitede tanıştığı bir şef vesilesiyle mesleğe adımını atan Alican, okulun henüz 2. yılında çalışmaya başladı.

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Masterchef Alican kimdir? 2019 Masterchef Türkiye finalisti Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?
Masterchef Alican kimdir? 2019 Masterchef Türkiye finalisti Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mutfağın büyüsüne kapılarak mesleğini aşkla yapan Alican, eğitimini yarıda bıraktı ve yoluna aşçı olarak devam etti.

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Masterchef Alican kimdir? 2019 Masterchef Türkiye finalisti Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?
Masterchef Alican kimdir? 2019 Masterchef Türkiye finalisti Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

Her zaman kendini farklı alanlarda geliştirmek isteyen Alican Sabunsoy, Adana'da çalıştığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a geldi.