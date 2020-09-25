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Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıklama! Lucifer yeni sezon tarihi belli mi?
Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformu olan Netflix'in sevilen yapımları arasında yer alan Lucifer'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yayınlanan 5. sezonuyla adından söz ettiren dizinin 6. sezonu için ortaya yeni iddialar atıldı. Peki, Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Lucifer yeni sezon tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 25.09.2020 23:25 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 23:29
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