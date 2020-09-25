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Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıklama! Lucifer yeni sezon tarihi belli mi?

Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformu olan Netflix'in sevilen yapımları arasında yer alan Lucifer'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yayınlanan 5. sezonuyla adından söz ettiren dizinin 6. sezonu için ortaya yeni iddialar atıldı. Peki, Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Lucifer yeni sezon tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 23:25 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 23:29
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Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıklama! Lucifer yeni sezon tarihi belli mi?

Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Lucifer yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Daha önce 5. sezonun ardından ekranlara veda edeceği açıklanan Lucifer, bir sezon daha sürecek. Lucifer 6. sezon, Netflix'ten resmi onayı aldı. Dizinin hayranları yeni sezon tarihini merak ediyor. İşte, Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Lucifer yeni sezon tarihi belli mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıklama! Lucifer yeni sezon tarihi belli mi?

Daha önce 5. sezonun ardından ekranlara veda edeceği açıklanan Lucifer, bir sezon daha sürecek. Lucifer 6. sezon, Netflix'ten resmi onayı aldı.

Neil Gaiman, Sam Kieth ve Mike Dringenberg tarafından yaratılan ve ilk olarak The Sandman çizgiromanlarında boy gösteren Lucifer karakteri, sonraki yıllarda kendi çizgiroman serisine kavuşurken, 2016 yılında da dizi uyarlamasıyla izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

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Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıklama! Lucifer yeni sezon tarihi belli mi?

FOX kanalında yayınlanan Lucifer dizisi ilk sezonlarında sağlam bir izleyici kitlesine ulaşmış olsa da, düşen reytingler nedeniyle 3. sezonunun ardından FOX tarafından iptal edilmekten kurtulamadı. Ne var ki dizinin sadece ABD'de değil ABD dışında da sağlam bir takipçi kitlesi oluşturması Netflix'in dikkatini çekti ve FOX tarafından iptal edilen dizi Netflix tarafından kurtarıldı. Diziyi dördüncü sezonla devam ettiren Netflix, 5. sezonun da çekileceğini ve dizinin 5. sezonun ardından ekranlara veda edeceğini duyurdu.

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Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıklama! Lucifer yeni sezon tarihi belli mi?

Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir haber, Netflix'in bu konuda fikrini değiştirdiğini ve diziye 6. sezon onayı vermeye hazırlandığını ortaya çıkardı. TV Time tarafından paylaşılan verilere göre dijital platformlarda en çok izlenen dizilerden biri olan Lucifer'ı devam ettirmek isteyen Netflix, sonunda beklenen açıklamayı yaptı ve dizinin 6. sezon onayını aldığını duyurdu.

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Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıklama! Lucifer yeni sezon tarihi belli mi?

LUCİFER 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayın tarihi açıklandığında haberimize eklenecektir.