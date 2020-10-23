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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Lucifer yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix duyurdu mu? Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Lucifer yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix duyurdu mu?
Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Dünyanın en fazla takip edilen dizi ve film izleme platformları arasında bulunan Netflix'in başarılı yapımı Lucifer'ın yeni sezonu merak ediliyor. Yayınlanan sezonlarıyla adından bahsettiren dizinin 6. sezonunda yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. İşte, Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Lucifer yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 23.10.2020 23:32 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 23:36
Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Lucifer yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en fazla takip edilen dizi ve ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix'in başarılı yapımı Lucifer'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Hayranları yapımcısı tarafından açıklamayı yakında takip ediyor. Lucifer yeni sezon için şaşırtıcı bir iddia ortaya atılıyor. İşte, Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Lucifer yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix duyurdu mu?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Daha önce 5. sezonun ardından ekranlara veda edeceği açıklanan Lucifer, bir sezon daha sürecek. Lucifer 6. sezon, Netflix'ten resmi onayı aldı.
Neil Gaiman, Sam Kieth ve Mike Dringenberg tarafından yaratılan ve ilk olarak The Sandman çizgiromanlarında boy gösteren Lucifer karakteri, sonraki yıllarda kendi çizgiroman serisine kavuşurken, 2016 yılında da dizi uyarlamasıyla izleyicilerin karşısına çıkmıştı.
FOX kanalında yayınlanan Lucifer dizisi ilk sezonlarında sağlam bir izleyici kitlesine ulaşmış olsa da, düşen reytingler nedeniyle 3. sezonunun ardından FOX tarafından iptal edilmekten kurtulamadı. Ne var ki dizinin sadece ABD'de değil ABD dışında da sağlam bir takipçi kitlesi oluşturması Netflix'in dikkatini çekti ve FOX tarafından iptal edilen dizi Netflix tarafından kurtarıldı. Diziyi dördüncü sezonla devam ettiren Netflix, 5. sezonun da çekileceğini ve dizinin 5. sezonun ardından ekranlara veda edeceğini duyurdu.
LUCİFER 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yayın tarihi açıklandığında haberimize eklenecektir.