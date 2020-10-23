Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Lucifer yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix duyurdu mu?

FOX kanalında yayınlanan Lucifer dizisi ilk sezonlarında sağlam bir izleyici kitlesine ulaşmış olsa da, düşen reytingler nedeniyle 3. sezonunun ardından FOX tarafından iptal edilmekten kurtulamadı. Ne var ki dizinin sadece ABD'de değil ABD dışında da sağlam bir takipçi kitlesi oluşturması Netflix'in dikkatini çekti ve FOX tarafından iptal edilen dizi Netflix tarafından kurtarıldı. Diziyi dördüncü sezonla devam ettiren Netflix, 5. sezonun da çekileceğini ve dizinin 5. sezonun ardından ekranlara veda edeceğini duyurdu.