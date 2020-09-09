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Linç lobisi Aşkın Nur Yengi için devrede! 'Haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin!’
Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a röportaj vermiş, pandemi sürecini Türkiye'nin çok iyi yönettiğini söylemişti. "Sık sık yurt dışına gittiğim için oralardaki sağlık sistemini de biliyorum. Türkiye dünyada bir numara" diyen Nur Yengi, anında sosyal medyada linç lobisi tarafından hedef alındı. Konuyu köşesine taşıyan Mevlüt Tezel, 'Aşkın Nur Yengi, haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin!' dedi.
Giriş Tarihi: 09.09.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 09:40
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