Linç lobisi Aşkın Nur Yengi için devrede! 'Haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin!’

Özetle sevgili Aşkın Nur Yengi, haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin! Hiç üzülme, sosyal medyada yazılanları kale bile alma. Çünkü doğruları söyledin. Türkiye'deki sağlık sisteminin pandemi sürecinde nasıl başarılı olduğunu sadece gurbetçiler değil, yabancılar bile görüp söylüyor. BBC gibi dünyaca ünlü kanallar bile bu başarıyla ilgili özel haber dosyaları hazırladılar.