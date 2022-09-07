07 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Lenfomayla mücadele eden Boğaç Aksoy'dan yeni haber! Müjdeyi verdi

Lenfomayla mücadele eden Boğaç Aksoy'dan yeni haber! Müjdeyi verdi

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' karakteriyle tanınan Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalanmış, tedavi sürecinde sevenlerinden dua istemişti. Son olarak oyunculuğu bıraktığını açıklayıp kaptanlık diploması alan Boğaç Aksoy'dan güzel haber geldi. Boğaç Aksoy geçtiğimiz yıldan beri savaştığı lenfoma kanserini yendiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 07.09.2022 15:59 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 15:59
  • 1
  • 13
Lenfomayla mücadele eden Boğaç Aksoy’dan yeni haber! Müjdeyi verdi

Adını ilk olarak katıldığı Best Model Of Turkey yarışmasıyla duyuran, rol aldığı Arka Sokaklar dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan 32 yaşındaki Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalandığı öğrenince doktorunun tavsiyesi üzerine diziye ara vermiş ve tedavi sürecine başlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Lenfomayla mücadele eden Boğaç Aksoy’dan yeni haber! Müjdeyi verdi

Yakın zamanda oyunculuğu bıraktığını açıklayan ve Fethiye'ye yerleşen Boğaç Aksoy, tekne, ardından da kaptanlık diploması almıştı.

  • 3
  • 13
Lenfomayla mücadele eden Boğaç Aksoy’dan yeni haber! Müjdeyi verdi

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Aksoy, "Hastalık sürecimde, doktorumun bana temiz hava olan bir yerde yaşamalısın tavsiyesi üzerine İstanbul'dan taşınmaya karar verdim... Fethiye'ye taşınmak, burada bir şeyler yapmak uzun zamandır hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Artık Fethiyeli oldum diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

  • 4
  • 13
Lenfomayla mücadele eden Boğaç Aksoy’dan yeni haber! Müjdeyi verdi

"HAYATIMIN EN HEYECANLI GÜNÜ"

Sağlık durumu merak edilen ünlü oyuncu, sevenlerine güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla verdi.

  • 5
  • 13
Lenfomayla mücadele eden Boğaç Aksoy’dan yeni haber! Müjdeyi verdi

Bir süredir lenf kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy'dan güzel haber geldi. Son sağlık durumuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Aksoy, kanseri yendiğini açıkladı.