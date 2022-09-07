07 Eylül 2022, Çarşamba
Lenfomayla mücadele eden Boğaç Aksoy'dan yeni haber! Müjdeyi verdi
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' karakteriyle tanınan Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalanmış, tedavi sürecinde sevenlerinden dua istemişti. Son olarak oyunculuğu bıraktığını açıklayıp kaptanlık diploması alan Boğaç Aksoy'dan güzel haber geldi. Boğaç Aksoy geçtiğimiz yıldan beri savaştığı lenfoma kanserini yendiğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 07.09.2022 15:59 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 15:59
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