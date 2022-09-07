Lenfomayla mücadele eden Boğaç Aksoy’dan yeni haber! Müjdeyi verdi

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Aksoy, "Hastalık sürecimde, doktorumun bana temiz hava olan bir yerde yaşamalısın tavsiyesi üzerine İstanbul'dan taşınmaya karar verdim... Fethiye'ye taşınmak, burada bir şeyler yapmak uzun zamandır hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Artık Fethiyeli oldum diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.