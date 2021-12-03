03 Aralık 2021, Cuma
La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım izle! Netflix La Casa De Papel 5. sezon son 5 bölümde neler yaşandı?
La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım bugün yayınlanıyor. Netflix'in popüler dizisi La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım son 5 bölümü ile izleyicine veda edecek. Final bölümünü heyecanla bekleyen seyirciler, dizinin son 5 bölümünde neler yaşandığını araştırmaya başladı. 5. sezon ilk 5 bölüm 3 Eylül'de yayınlanmıştı. Peki, La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım nasıl izlenir? Netflix La Casa De Papel 5. sezon son 5 bölümde neler yaşandı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 03.12.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 10:35
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