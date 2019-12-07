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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ta Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner sosyal medyanın gündemine oturdu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta başrolü paylaşan İsmail Demirci ile Aslıhan Güner yakaladıkları uyumla sevilirken aralarındaki çekişmeyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Aslıhan Güner'in özel hayatı araştırılmaya başlanırken en çok merak edilen konu eşi oldu. İşte Aslıhan Güner'in merak edilen eşi.

Giriş Tarihi: 07.12.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 16:57
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta başrolü paylaşan İsmail Demirci ile Aslıhan Güner yakaladıkları uyumla sevilirken aralarındaki çekişmeyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Aslıhan Güner'in eşi merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner'in eşi.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

İREM HELVACIOĞLU VE SEVGİLİSİ

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

MEHMET ALİ NUROĞLU VE EŞİ ÇİÇEK NUROĞLU

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

ÖYKÜ GÜRMAN VE SEVGİLİSİ