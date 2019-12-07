Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ta Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner sosyal medyanın gündemine oturdu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta başrolü paylaşan İsmail Demirci ile Aslıhan Güner yakaladıkları uyumla sevilirken aralarındaki çekişmeyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Aslıhan Güner'in özel hayatı araştırılmaya başlanırken en çok merak edilen konu eşi oldu. İşte Aslıhan Güner'in merak edilen eşi.