28 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şaşırttı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Yıldız'ı karakterine hayat veren Aslıhan Güner, özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun başrolde gösterdiği başarılı performansı sonrası sevenleri Aslıhan Güner'i mercek altına aldı. Aslıhan Güner'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Peki Aslıhan Güner kaç yaşında? İşte Aslıhan Güner ve birçok ismin yaşı.

Giriş Tarihi: 28.12.2019 16:56 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 16:58
  • 1
  • 65
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şaşırttı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatı mercek altına alınan Aslıhan Güner'in yaşı merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin yaşı.

  • 2
  • 65
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şaşırttı

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

26 Temmuz 1979

NESLİŞAH ALKOÇLAR

2 Aralık 1988

  • 3
  • 65
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şaşırttı

EBRU ŞALLI

15 OCAK 1977

  • 4
  • 65
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şaşırttı

NURGÜL YEŞİLÇAY

26 MART 1976

  • 5
  • 65
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şaşırttı

EBRU GÜNDEŞ

12 EKİM 1974