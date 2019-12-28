Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şaşırttı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Yıldız'ı karakterine hayat veren Aslıhan Güner, özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun başrolde gösterdiği başarılı performansı sonrası sevenleri Aslıhan Güner'i mercek altına aldı. Aslıhan Güner'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Peki Aslıhan Güner kaç yaşında? İşte Aslıhan Güner ve birçok ismin yaşı.