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Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Mine’si Aslı Kapanşahin herkesi şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Mine’si Aslı Kapanşahin herkesi şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Mine karakterine hayat veren Aslı Kapanşahin sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk olarak 2014 yılında rol aldığı Not Defteri dizisiyle ekranlara adım atan Aslı Kapanşahin sonrasında birçok yapımda yer aldı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle tanınırlığını arttıran Aslı Kapanşahin, son yılların en başarılı genç oyuncuları arasına adını yazdırdı. Özel hayatıyla merak konusu olan güzel oyuncunun yaşını duyanlar inanamadı.

Giriş Tarihi: 23.05.2020 18:22 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 18:25
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Mine’si Aslı Kapanşahin herkesi şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Mine karakteriyle son zamanların en beğenilen oyuncuları arasında adını yazdıran Aslı Kapanşahin, özel hayatıyla merak konusu olmaya başladı. Küçük yaşlarından itibaren ekranlar yer alan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeye başlayan Aslı Kapanşahin'in yaşı merak konusu oldu. İşte Aslı Kapanşahin ve birçok ünlü ismin yaşı...

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Mine’si Aslı Kapanşahin herkesi şoke etti!

EBRU ŞALLI

15 OCAK 1977

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Mine’si Aslı Kapanşahin herkesi şoke etti!

HANDE ERÇEL

24 KASIM 1993

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Mine’si Aslı Kapanşahin herkesi şoke etti!

MERYEM UZERLİ

12 AĞUSTOS 1983

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Mine’si Aslı Kapanşahin herkesi şoke etti!

ASLI ENVER

10 Mayıs 1984