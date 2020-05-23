Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Mine’si Aslı Kapanşahin herkesi şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Mine karakteriyle son zamanların en beğenilen oyuncuları arasında adını yazdıran Aslı Kapanşahin, özel hayatıyla merak konusu olmaya başladı. Küçük yaşlarından itibaren ekranlar yer alan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeye başlayan Aslı Kapanşahin'in yaşı merak konusu oldu. İşte Aslı Kapanşahin ve birçok ünlü ismin yaşı...