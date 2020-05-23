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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Mine’si Aslı Kapanşahin herkesi şoke etti!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Mine karakterine hayat veren Aslı Kapanşahin sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk olarak 2014 yılında rol aldığı Not Defteri dizisiyle ekranlara adım atan Aslı Kapanşahin sonrasında birçok yapımda yer aldı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle tanınırlığını arttıran Aslı Kapanşahin, son yılların en başarılı genç oyuncuları arasına adını yazdırdı. Özel hayatıyla merak konusu olan güzel oyuncunun yaşını duyanlar inanamadı.
Giriş Tarihi: 23.05.2020 18:22 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 18:25
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