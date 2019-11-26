Kuruluş Osman’ın yeni yıldızı Eren Vurdem rapçi çıktı!

Kuruluş Osman, geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle ekranda fırtınalar estirdi. Dizinin büyük merakla beklenen ikinci bölüm fragmanında Eren Vurdem'in de kadroya katıldığı görüldü. Son olarak Söz dizisinde canlandırdığı Ateş karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eren Vurdem'in Kuruluş Osman'a katılması sevenlerini heyecanlandırdı. Son dönemde başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Eren Vurdem'in ilk gençlik yıllarında rapçi olduğu ortaya çıktı.