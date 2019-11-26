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Kuruluş Osman’ın yeni yıldızı Eren Vurdem rapçi çıktı!

Kuruluş Osman, geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle ekranda fırtınalar estirdi. Dizinin büyük merakla beklenen ikinci bölüm fragmanında Eren Vurdem'in de kadroya katıldığı görüldü. Son olarak Söz dizisinde canlandırdığı Ateş karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eren Vurdem'in Kuruluş Osman'a katılması sevenlerini heyecanlandırdı. Son dönemde başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Eren Vurdem'in ilk gençlik yıllarında rapçi olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 17:09 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 17:42
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Kuruluş Osman’ın yeni yıldızı Eren Vurdem rapçi çıktı!

İlk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman yarın akşam ikinci bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanırken, yayınlanan son fragmanda Eren Vurdem sürprizi yaşandı.

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Kuruluş Osman’ın yeni yıldızı Eren Vurdem rapçi çıktı!

Son olarak Söz dizisinde Ateş karakterine hayat veren ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eren Vurdem Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu.

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Kuruluş Osman’ın yeni yıldızı Eren Vurdem rapçi çıktı!

Eren Vurdem dizide Osman Gazi'nin yanında savaşan, ok atan ve kılıçla düşmanı doğduğuna pişman edin bir savaşçı konumunda olacak.

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Kuruluş Osman’ın yeni yıldızı Eren Vurdem rapçi çıktı!

Özellikle son olarak yer aldığı Söz dizisinde canlandırdığı "Ateş" karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Eren Vurdem'in ilk gençlik yıllarında rapçi olduğu ortaya çıktı.

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Kuruluş Osman’ın yeni yıldızı Eren Vurdem rapçi çıktı!

Bir MC olan Eren Vurdem MİC Neşter sahne adını kullanırken uzun yıllar şarkı sözleri yazdı ve söyledi.