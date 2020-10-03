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Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ: İzleyici bambaşka bir Osman izleyecek
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, 7 Ekim Çarşamba günü ikinci sezonuyla ekranlara geri dönecek. Burak Özçivit'in başrolünde olduğu diziye yeni sezonda birçok yıldız oyuncu katılırken dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan yeni sezona dair açıklamalar geldi. Yeni bir hikaye ve karakterlerle yeni sezona gümbür gümbür geldiklerini söyleyen Bozdağ 'İzleyici, bambaşka bir Osman izleyecek ve çok şaşıracak' dedi.
Giriş Tarihi: 03.10.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 11:03
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