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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ: İzleyici bambaşka bir Osman izleyecek

Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ: İzleyici bambaşka bir Osman izleyecek

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, 7 Ekim Çarşamba günü ikinci sezonuyla ekranlara geri dönecek. Burak Özçivit'in başrolünde olduğu diziye yeni sezonda birçok yıldız oyuncu katılırken dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan yeni sezona dair açıklamalar geldi. Yeni bir hikaye ve karakterlerle yeni sezona gümbür gümbür geldiklerini söyleyen Bozdağ 'İzleyici, bambaşka bir Osman izleyecek ve çok şaşıracak' dedi.

Giriş Tarihi: 03.10.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 11:03
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Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ: İzleyici bambaşka bir Osman izleyecek

İkinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, hem yeni sezona hazırlık sürecini hem de hikayenin nasıl evrileceğini anlattı.

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Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ: İzleyici bambaşka bir Osman izleyecek

Türkiye'de ve dünyada ilgiyle izlenen ve ilk sezonunda reyting rekorları kıran 'Kuruluş Osman', ikinci sezonuna 7 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor. Ekranların fenomen dizisinin merakla beklenen yeni sezonu öncesi, dizinin yapımcısı proje tasarımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ açıklamalarda bulundu.

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Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ: İzleyici bambaşka bir Osman izleyecek

Birinci sezon bittikten hemen sonra yeni sezon için hazırlanmaya başladıklarını söyleyen Bozdağ şöyle konuştu: "Pandemiden sonra dersimize iyi çalıştık. Bu yıl daha güçlü, daha tecrübeli olarak sete çıktık. Ekip neredeyse tatil yapmadı. Çok iyi bir senaryo çıktı. Yeni bir konsept kuruldu.

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Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ: İzleyici bambaşka bir Osman izleyecek

Bu konsept doğrultusunda birçok yeni dekor yaptık. Ciddi oyuncu transferleri yaptık. Yeni bir hikaye ve yeni karakterleriyle beraber yeni sezonda gümbür gümbür geliyoruz. Bambaşka bir Osman izleyecek seyirci. Dünyayı iyi kurduk. Çok güçlü sahneler çekildi. Ezberleri bozmak istedik. Her şeyde büyük değişiklikler yaptık; imajda, tasarımda. Seyircimiz çok şaşıracak."

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Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ: İzleyici bambaşka bir Osman izleyecek

'ERTUĞRUL DÖNÜYOR'

Bozdağ, hikayenin yeni sezonda nasıl evrileceğini ise şöyle anlattı: "İlk sezon Osman'ın toyluğunu işlemiştik. Bu sezon Ertuğrul tekrar sahalara dönüyor. Yaşlı bir Ertuğrul. İhtiyar kurt geri dönüyor. Babanın gelmesiyle obada birçok denge değişiyor.