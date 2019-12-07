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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve Ayşen Evcen'in pozları gündem oldu

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ve baldızı Ayşen Evcen'in fotoğrafları sosyal medyayı salladı. ATV'deki dizisinde performansıyla dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile gündeme oturdu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı. İşte Burak Özçivit ve baldızı Ayşen Evcen'in o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 07.12.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 16:44
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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve Ayşen Evcen'in pozları gündem oldu

ATV ekranlarının izleyiciye sunduğu yeni başyapıt Kuruluş Osman 2. bölümüyle ekranlara geldi. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı Ayşen Evcen ve eşi Fahriye Evcen ile olan fotoğrafı sosyal medyanın dikkat çekenleri arasına girdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf sonrası Burak Özçivit'in baldızı merak konusu oldu.

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve Ayşen Evcen'in pozları gündem oldu

Burak Özçivit - eşi Fahriye Evcen - baldızı Ayşen Evcen

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve Ayşen Evcen'in pozları gündem oldu

Fahriye Evcen'in Demet ve Neşe adından 2 kardeşi daha bulunuyor.

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve Ayşen Evcen'in pozları gündem oldu

Ayşen Evcen

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve Ayşen Evcen'in pozları gündem oldu

Ayşen Evcen