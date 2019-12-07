Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve Ayşen Evcen'in pozları gündem oldu

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ve baldızı Ayşen Evcen'in fotoğrafları sosyal medyayı salladı. ATV'deki dizisinde performansıyla dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile gündeme oturdu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı. İşte Burak Özçivit ve baldızı Ayşen Evcen'in o fotoğrafları...