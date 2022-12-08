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Kurtlar Vadisi dizisinin Ştandart Kazım'ını görenler şaştı kaldı! Son haline yorum yağdı

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Ştandart Kazım rolüyle hafızalara kazınan Kazım Çarman'ı görenler şaştı kaldı. Uzun yıllar NATO'nun güvenlik biriminde çalışan Kazım Çarman, 2007 yılında rol aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti. Şimdilerde 49 yaşındaki olan Kazım Çarman'ın yıllara meydan okuyan görüntüsüne yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 08.12.2022 09:29
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Kurtlar Vadisi dizisinin Ştandart Kazım’ını görenler şaştı kaldı! Son haline yorum yağdı

Politikacı ve sanatçıların korumalığını yapan Kazım Çarman, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Ştandart Kazım' karakterine hayat vermişti. Bir süredir göz önünde olmayan ünlü isim, son haliyle beğeni topladı.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Ştandart Kazım’ını görenler şaştı kaldı! Son haline yorum yağdı

1973 yılında Kahramanmaraş'da doğan Kazım Çarman, ailesiyle birlikte 5 yaşında İsviçre'ye taşındı. Kung fu, karate, kick boks gibi dövüş sporlarıyla ilgilenen Çarman, ortaokulu bitirdikten sonra iş hayatına atıldı. Dünyanın önde gelen savunma okullarından Scoti School'da güvenlik eğitimi alan oyuncu, NATO'da devlet görevlilerinin korumalığını üstlendi.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Ştandart Kazım’ını görenler şaştı kaldı! Son haline yorum yağdı

2006 yılında rol aldığı Der Sieger isimli kısa filmle oyunculuğa adım atan Kazım Çarman, Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle hafızalarda yer edindi.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Ştandart Kazım’ını görenler şaştı kaldı! Son haline yorum yağdı

YENİDEN AVRUPA'YA TAŞINDI

Kurtlar Vadisi Pusu'dan ayrıldıktan sonra çocukluğunun geçtiği İsviçre'ye geri dönen Kazım Çarman'ın son halini görenler, ünlü oyuncunun 50'ye merdiven dayadığına inanmıyor. Karate ve boks alanında birçok derecesi bulunan Çarman, dövüşü adeta bir yaşam tarzı haline getirmiş.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Ştandart Kazım’ını görenler şaştı kaldı! Son haline yorum yağdı

Sık sık spor yaptığı anları paylaşan ünlü oyuncuya ''Hâlâ formunda'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor. Kazım Çarman, bazı takipçileri tarafından dünyaca ünlü aktör Bruce Wills'e benzetiliyor.