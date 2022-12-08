08 Aralık 2022, Perşembe
Kurtlar Vadisi dizisinin Ştandart Kazım'ını görenler şaştı kaldı! Son haline yorum yağdı
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Ştandart Kazım rolüyle hafızalara kazınan Kazım Çarman'ı görenler şaştı kaldı. Uzun yıllar NATO'nun güvenlik biriminde çalışan Kazım Çarman, 2007 yılında rol aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti. Şimdilerde 49 yaşındaki olan Kazım Çarman'ın yıllara meydan okuyan görüntüsüne yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 08.12.2022 09:29
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